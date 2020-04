Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πάνω από 50 οι νεκροί στην Ελλάδα

Θρήνος για τον πατέρα τεσσάρων παιδιών, που γίνεται το 51ο θύμα του κορονοϊού στη χώρα μας. "Θρίλερ" με το πλοίο "Ελευθέριος Βενιζέλος".

Ένας 51χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών από την Καστοριά κατάληξε το βράδυ της Τετάρτης από επιπλοκές του κορονοϊού, μετά από μέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο Παπανικολάου

Πρόκειται για το 7ο θύμα από την Καστοριά, δήμοι της οποίας έχουν τεθεί σε καραντίνα, λόγω της ευρείας διασποράς του ιού και το 51ο θύμα του κορονοϊού στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τη χθεσινή, τελευταία, ενημέρωση από τον Σωτήρη Τσιόδρα, λοιμωξιολόγου επικεφαλής του υπουργείου Υγείας, τα κρούσματα στη χώρα μας έχουν φτάσει τα 1415.

Ακόμη, επιβεβαιώθηκαν άλλα 20 κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο που ειναι αρόδου στον Πειραιά, ενώ άλλα τουλάχιστον 380 άτομα έχουν ελεγχθεί και αναμένονται τα αποτελέσματα.

Συνολικά, μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης 50 ασθενείς έχουν χάσει την ζωή τους στην Ελλάδα από τον φονικό ιό, εκ των οποίων ο 1 μέσα στις τελευταίες 24 ώρες. Απο τους 50 ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους οι 38 είναι άνδρες και 12 γυναίκες.

Αυτήν τη στιγμή σε ΜΕΘ σε όλη τη χώρα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 90 άνθρωποι, ο μέσος όρος ηλικίας των οποίων είναι τα 65 έτη εκ των οποίων οι 14 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 57% εξ αυτών έχουν υποκείμενο νόσημα.

Επίσης 6 άτομα βγήκαν από τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Συνολικά σύμφωνα με τον κ.Τσιόδρα μέχρι στιγμής έχουν γίνει 17.350 τεστ σε δείγματα για τον κορονοϊό.

Την πεποίθηση ότι θεωρητικά όλοι μπορεί να νοσήσουμε από τον κορονοϊό εξέφρασε στην ενημέρωση του ο Σ. Τσιόδρας συμπληρώνοντας «αρκεί να μην νοσήσουμε όλοι μαζί». Ιδιαίτερη στιγμή στην ενημέρωση αποτέλεσε η ονομαστική αναφορά του σε δεκάδες ονόματα ασθενών με κορονοϊό αλλά και γιατρών και νοσηλευτών που τους περιθάλπουν, μετά από την επίσκεψη του σε νοσοκομείο αναφοράς. Χαρακτηριστικά είπε «ευχόμαστε περαστικά από καρδιάς σε όλους τους ασθενείς» και εξήρε τις προσπάθειες όλων των υγειονομικών στον αγώνα για τον covid-19.