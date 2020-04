Κοινωνία

Κάλεσμα σε εθελοντές για τη φροντίδα ηλικιωμένων

Οι ηλικιωμένοι έχουν ανάγκη για βοήθεια και ο κορονοϊός έχει προκαλέσει ελλείψεις στο προσωπικό που τους φροντίζει. Η πρόσκληση και η προσφορά σε προστατευτικά μέσα.

Ανοιχτό κάλεσμα για προσέλκυση εθελοντών, να προσφέρουν αποκλειστικά στις Mονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), σε όλο το φάσμα ειδικοτήτων που αυτές μπορεί να χρειάζονται κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, απευθύνει η Περιφέρεια Αττικής.

Η αναγκαιότητα για την ενίσχυση της ασφάλειας αυτής της κατεξοχήν ευπαθούς πληθυμιασμικής ομάδας έναντι στον COVID-19, αποφασίστηκε στη συνάντηση του περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Πατούλη με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Μ.Φ.Η., Σ. Προσαλίκα. Από τη συζήτηση διαπιστώθηκε ο κίνδυνος υποστελέχωσης των μονάδων λόγω του προσωπικού τους που τυχόν θα βρεθεί θετικό στον κορονοϊό, την ώρα που χαρακτηρίζεται απαραίτητη η συνέχιση λειτουργίας τους και υπερεπείγουσα η ανάγκη φροντίδας των φιλοξενουμένων τους ενόσω η επιδημία εξελίσσεται και εξαντλούνται τα αποθέματα της χώρας σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Για την ασφαλή συνέχιση της λειτουργίας των ΜΦΗ η Περιφέρεια απευθύνει πρόσκληση εθελοντισμού αποκλειστικά για τις ΜΦΗ, κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία απευθύνεται σε άτομα που μπορούν να διαθέσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, αλλά και σε εξειδικευμένα στελέχη νοσηλευτών και λοιπών ειδικοτήτων. Για την ασφάλεια των ΜΦΗ θα μεριμνήσει η Περιφέρεια Αττικής με τα κατάλληλα υλικά προστασίας που θα διαθέσει στους νέους εθελοντές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην Γραμμή Βοήθειας για την Πανδημία που έχει δημιουργήσει η Περιφέρεια Αττικής, στο 1110, όπου επίσης μπορούν να απευθυνθούν και οι κατά τόπους ΜΦΗ της Αττικής, προσδιορίζοντας τις ειδικές τους ανάγκες.

Ειδική φόρμα συμμετοχής μπορούν επίσης να συμπληρώσουν οι εθελοντές στην σελίδα της Περιφέρειας Αττικής patt.gov.gr