Οικονομία

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το επίδομα των 800 ευρώ

Ποιοι μπορούν να κάνουν σήμερα αίτηση. Δείτε βήμα –βήμα οδηγίες για την υποβολή της.

Περίπου 60.000 αιτήσεις κατατέθηκαν μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ.

Χθες, πρώτη μέρα που άνοιξε η πλατφόρμα, κατέθεσαν αίτηση οι εργαζόμενοι των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 1. Σήμερα καταθέτουν όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 2 και έτσι θα συνεχιστεί η διαδικασία μέχρι τις 10 του μήνα, οπότε και θα καταθέσουν την αίτησή τους οι εργαζόμενοι των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για αιτήσεις και το Σαββατοκύριακο, οπότε και θα έχουν σειρά όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 4 και 5.

Υπενθυμίζεται ότι, στην υπεύθυνη δήλωση που καλούνται να υποβάλουν οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων, των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά λόγω του κορονοϊού (βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας - ΚΑΔ), εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (τα οποία αντλούνται αυτόματα από το σύστημα) συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ).

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης.

Η διαδικασία ξεκίνησε σχετικά ομαλά, με ορισμένους αιτούντες να έχουν πρόβλημα με το IBAN τους. Σε αυτήν την περίπτωση, καλούνται να το βάλουν ξανά δοκιμάζοντας είτε τα ελληνικά είτε τα αγγλικά στο πληκτρολόγιό τους και βάζοντας μπροστά από τον αριθμό το «GR».

Λόγω του όγκου των αιτήσεων και του περιορισμού των ημερομηνιών εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης της διαδικασίας αιτήσεων. Τα χρήματα αναμένεται να κατατεθούν άμεσα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

