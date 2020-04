Κόσμος

Γερμανία – κορονοϊός: Πάνω από 70.000 τα κρούσματα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες οι νεκροί καθημερινά στη Γερμανία, που μετρά πια τουλάχιστον 872 νεκρούς.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 6.156 και έφθασε τα 73.522 το τελευταίο εικοσιτετράωρο, ενώ συνολικά 872 άνθρωποι έχουν υποκύψει μέχρι σήμερα στην ασθένεια COVID-19, σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώνει το Robert Koch-Institut και αναρτήθηκαν σήμερα στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει).

Ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας της πανδημίας αυξήθηκε κατά 140 από χθες, με βάση τα δεδομένα που δημοσιοποιεί το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.