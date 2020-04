Υγεία - Περιβάλλον

Σουρβίνος στον ΑΝΤ1: ελπίζουμε ο κορονοϊός να κάνει “διάλειμμα” το καλοκαίρι (βίντεο)

Οι εκτιμήσεις του Καθ. Ιολογίας και μέλους του ΔΣ του ΕΟΔΥ, για την εξέλιξη της επιδημίας στην Ελλάδα και η «πρόβλεψη» του για τον χρόνο έναρξης άρσης των περιοριστικών μέτρων.