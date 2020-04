Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ανοίγει η πλατφόρμα για κρατικά δάνεια

Ποιους αφορά ο δανεισμός και πώς θα γίνεται η χορήγηση και τι διάρκεια θα έχει.

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα την «επιστρεπτέα προκαταβολή», τη χορήγηση κρατικών δανείων σε επιχειρήσεις που απασχολούν από έναν έως 500 εργαζόμενους.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου είναι να μην γίνουν απολύσεις, μεταξύ άλλων.

Η πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ ανοίγει σήμερα και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί θα έχει 5ετή διάρκεια με τον ένα χρόνο να είναι περίοδος χάριτος και το επιτόκιο ιδιαίτερα προνομιακό.

Τα κριτήρια για τη χορήγηση του δανείου δεν είναι γνωστά, όμως αναφέρεται ότι θα είναι εξατομικευμένα. Θα γίνουν γνωστά μετά την ολοκλήρωση της περιόδου της υποβολής αιτήσεων και προτού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, τα οποία θα προκύψουν ακριβώς στη βάση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος τυποποιημένων κριτηρίων.

Η πλατφόρμα αναμένεται να κλείσει στις 10 Απριλίου και καταβάλλονται προσπάθειες κατάθεσης των χρημάτων πριν από τα τέλη Απριλίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής θα είναι η δήλωση του IBAN των επιχειρήσεων, αν δεν έχουν ήδη δηλώσει τον τραπεζικό τους λογαριασμό στην ΑΑΔΕ.

Οι ενισχύσεις θα καταβληθούν απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των ωφελούμενων, μέσω Taxis αλλά και η υποχρέωση εξόφλησής τους θα περάσει στο Taxis. Πρακτικά λοιπόν θα πρόκειται για μια βεβαιωμένη στην εφορία οφειλή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε περίπτωση αθέτησης επιστροφής των ενισχύσεων σε χρονικό ορίζοντα 5 ετών, μετά από περίοδο χάριτος ενός έτους.

Επιστρεπτέα προκαταβολή

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Οικονομικών, η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι ένα σημαντικό πρόσθετο εργαλείο που θα καλύψει όλους τους κλάδους της οικονομίας. Η επιστρεπτέα προκαταβολή αφορά, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, 1 δισ. ευρώ και χορηγείται εντός του Απριλίου, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αφορά κατά κύριο λόγο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζόμενους.

Ανταποκρίνεται στα ειδικά ζητήματα προσβασιμότητας σε χρηματοδότηση και πιστωτικού προφίλ που έχουν πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία προφανώς επιδεινώνονται σε αυτή τη φάση.

Θα χορηγηθεί απευθείας από το κράτος, μέσω του Taxis.

Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα γιατί είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς -εξαρτάται από τη βιωσιμότητα της επιχείρησης- θα επιστραφεί στο κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.

Είναι πενταετής, εντός της οποίας το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος και δεν υπάρχει υποχρέωση αποπληρωμής δόσης ενίσχυσης, ενώ τα υπόλοιπα 4 έτη είναι η περίοδος αποπληρωμής σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η επιλεξιμότητα εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης, σε σύγκριση με την προγενέστερη. Αυτό θα γίνει μέσα από ένα τυποποιημένο, αυτοματοποιημένο μηχανισμό που δημιουργεί το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο με την ΑΑΔΕ, με βάση φορολογικά δεδομένα και άλλους οικονομικούς δείκτες. Το ύψος της ενίσχυσης θα προσδιορίζεται επίσης τυποποιημένα και η ενίσχυση θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν αυτό το σχήμα θα πρέπει να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (myBysinessSypport) από 2 έως 10 Απριλίου και προϋπόθεση, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, είναι να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης.