Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: “διπλάσιες” οι λαϊκές αγορές στην Αττική (βίντεο)

Το σκεπτικό της απόφασης και η προειδοποίηση για «λουκέτο» Τι είπε ο Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την επάρκεια και τις τιμές σε απολυμαντικά και μάσκες.

Για την «διαίρεση» στα δύο των παραγωγών σε κάθε λαϊκή αγορά που λειτουργούσε ως σήμερα στην Αττική, μίλησε ο Νίκος Παπαθανάσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο Νίκος Παπαθανάσης, κάθε λαϊκή «σπάει» στα δύο και δημιουργείται μια δεύτερη σε δρόμο σχετικά κοντά σε εκείνον που παραδοσιακά γίνεται η αγορά σε κάθε συνοικία, προκειμένου να αποτραπεί ο συγχρωτισμός πολιτών.

Έτσι, σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, δεδομένων των μέτρων για αραίωση των πάγκων, «και θα μπορούν περισσότεροι παραγωγοί να δουλέψουν και θα υπάρξει μείωση του αριθμού των καταναλωτών που θα βρίσκονται σε κάθε αγορά», συγκριτικά με την λειτουργία μόνο μίας αγοράς.

«Πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις. Θέλουμε να δουλεύουν οι λαϊκές, αλλά πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό. Σε όποια λαϊκή δεν τηρούνται τα μέτρα, η λαϊκή θα κλείνει για ένα διάστημα 10-15 ημερών.

Σε ότι αφορά τις τιμές των προϊόντων και δη των πορτοκαλιών, ο Υφ. Ανάπτυξης είναι ότι δεν υπάρχει πίεση τους λόγω αυξημένων εξαγωγών, αλλά η τιμή τους διαμορφώνεται βάσει του νόμου της αγοράς και της ζήτησης.

Αναφορικά με τα μέσα προστασίας από τον κορονοϊό, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι χθες στα ράφια των σούπερ μάρκετ υπήρχαν 770.000 τεμάχια απολυμαντικών, σημειώνοντας ότι την άλλη εβδομάδα η ημερήσια παραγωγή στην χώρα μας, καθώς ομαλοποιούνται οι προμήθειες αιθυλικής αλκοόλης, θα φθάσει το 1 εκατομμύριο τεμάχια, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών.

Σε ότι αφορά τις τιμές και τις καταγγελίες για αισχροκέρδεια, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι υπάρχει σημαντική αύξηση στην τιμή των πρώτων υλών.

Τέλος, σε ότι αφορά τις μάσκες, επίσης είπε ότι ομαλοποιείται η τροφοδοσία και τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει πλήρης κάλυψη και της αγοράς, καθώς θα έχει ήδη διασφαλιστεί μεγάλη επάρκεια για το προσωπικό των νοσοκομείων.