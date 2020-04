Κόσμος

Ισπανία: διάσωση γυναίκας από το πλημμυρισμένο σπίτι της (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πλημμύρες σε παραλιακές πόλεις της Ισπανίας με προβλήματα να δημιουργούνται σε δρόμους και σπίτια.

Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε την παραλιακή επαρχία Καστεγιόν (Castellon), στην Ισπανία.

Από τις βροχές προκλήθηκαν πλημμύρες σε σπίτια και δρόμους.

Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και απεγκλώβισαν γυναίκα από το πλημμυρισμένο σπίτι της.

Τα νερά έφταναν μέχρι τις μέσες τους.