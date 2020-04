Κόσμος

Κορονοϊός: Με τρένα..ΜΕΘ μεταφέρονται οι ασθενείς εκτός Παρισιού (εικόνες)

Οι Γάλλοι μετέτρεψαν τρένα σε πλήρως εξοπλισμένες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, με στόχο την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων της πρωτεύουσας.

Σε δύο τρένα νοσηλεύονται 36 ασθενείς με κορονοϊό από την ευρύτερη περιοχή του Παρισίου, καθώς θα βαγόνια έχουν μετατραπεί σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Τα τρένα μεταφέρουν τους ασθενείς σε άλλες περιοχές, τη δυτικής Γαλλίας, που όπως η Βρετάνη, που είναι λιγότερο επηρεασμένη από τον κορονοϊό.

Τα τρένα, γρήγορης ταχύτητας, είναι πλήρως εξοπλισμένα και σε καθένα από τα δύο υπάρχουν ιατρικές ομάδες εννέα ατόμων, μεταξύ των οποίων και αναισθησιολόγος και νοσηλευτής.

Η διαδικασία έχει στόχο την ανακούφιση των νοσοκομείων του Παρισιού, που έχουν γεμίσει, την ώρα που η χώρα μετρά πάνω από 3.500 νεκρούς.

Η Γαλλία έχει ήδη μεταφέρει ασθενείς με τρένα, ελικόπτερα και στρατιωτικά αεροσκάφη σε περιοχές εκτός της πρωτεύουσας, ακόμα και σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και η Ελβετία.

Αν και η Γαλλία αύξησε τα κρεβάτια των ΜΕΘ από 5.000 σε 8.000, με σκοπό να φτάσουν στις 14.000 μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με τον κορονοϊό και δεν είναι αρκετά.