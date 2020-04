Κοινωνία

Απολύμανση σε στάσεις λεωφορείων στην Αθήνα

Εκατοντάδες στάσεις λεωφορείων συνεχίζουν να απολυμαίνονται καθημερινά από ειδικά συνεργεία του δήμου Αθηναίων.

Περισσότερες από 750 στάσεις που βρίσκονται σε 134 δρόμους της Αθήνας απολυμαίνουν καθημερινά τα ειδικά συνεργεία του δήμου Αθηναίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, τα συνεργεία του, από τις 23 Μαρτίου έως σήμερα, έχουν προβεί σε περισσότερες από 7.500 απολυμάνσεις στάσεων και στις επτά δημοτικές κοινότητές του συμβάλλοντας στον περιορισμό της πανδημίας.

«Ολόκληρος ο μηχανισμός του δήμου βρίσκεται σε μία διαρκή προσπάθεια να απολυμαίνονται όλοι οι δημόσιοι χώροι, περισσότερες από μία φορές. Δεν σταματάμε ούτε λεπτό να χτίζουμε τείχος προστασίας από την πανδημία, για όλους τους πολίτες» υπογραμμίζει σε δήλωση του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.