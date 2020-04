Κοινωνία

Το “αντίο” και το κρυφό μήνυμα της Μάγδας Φύσσα στον Μανώλη Γλέζο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με έναν δικό της τρόπο αποχαιρέτισε η μητέρα του Παύλου Φύσσα τον «δικό» της Μανώλη Γλέζο.

Το δικό της ύστατο «χαίρε» απηύθυνε χθες η Μάγδα Φύσσα στον Μανώλη Γλέζο.

Όπως γνωστοποίησε η σύζυγος του Μανώλη Γλέζου, «και λίγο πριν σκεπάσουν τον τάφο του εμφανίστηκε μια κοπέλα και ακούμπησε στο φέρετρο έναν κλειστό φάκελο κι ένα λουλούδι. Ήταν από την Μάγδα Φύσσα που του έστειλε το κρυφό μήνυμά της για να το πάρει μαζί του και να το "παραδώσει" εκεί που πρέπει», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η σύζυγος του Μ. Γλέζου.

Υπενθυμίζεται ότι ο εκλιπών, σε μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του, είχε πάει στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 στη δίκη της Χρυσής Αυγής και είχε σταθεί στο πλευρό της Μάγδας Φύσσα, καθ' όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.