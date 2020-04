Οικονομία

ΣτΕ: Δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα για τη γραμμή 4 του Μετρό

Τι ζητούν οι δύο διεκδικητές του έργου, που έχει προϋπολογισμό 1,8 δις ευρώ.

Δεκτές έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας τις δύο προσφυγές (αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων) που είχαν καταθέσει τα δύο σχήματα που διεκδικούν το έργο προϋπολογισμού 1,8 δις. ευρώ.

Οι δύο κοινοπραξίες Άκτωρ-Ansaldo-Hitachi-Rail Italy και J&P Άβαξ-Ghella-Alstom είχαν ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να "παγώσει" ο διαγωνισμός του μεγαλύτερου δημόσιου έργου, ωσότου εκδικαστούν οι κύριες προσφυγές που έχουν υποβάλει ως προς την αξιολόγηση των τεχνικών φακέλων των προσφορών τους από την Αττικό Μετρό.

Πλέον, οι εμπλεκόμενοι στο έργο αναμένουν να εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ τις προσεχείς ημέρες, η οποία-μένει να φανεί- εάν θα οδηγήσει στην αναβολή έναρξης της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού, που περιλαμβάνει την υποβολή οικονομικών προσφορών.

Το τμήμα Άλσος Βεΐκου – Γουδή (α’φάση) είναι μήκους 12,8 χλμ. και περιλαμβάνει 15 υπόγειους σταθμούς (Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημίας, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδή).