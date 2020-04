Life

Ο Δημήτρης Γιαννέτος δείχνει πώς να βάψεις μόνη τα μαλλιά σου στο σπίτι (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε απευθείας σύνδεση με το Λος Άντζελες, ο κομμωτής δίνει χρήσιμες συμβολές και έξυπνα τρικ.