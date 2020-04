Life

Oι αγαπημένοι μας διαβάζουν παραμύθια στον ΑΝΤ1!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Είκοσι ένας δημοφιλείς καλλιτέχνες διαβάζουν ισάριθμα παραμύθια, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Τι θέλει ένα παιδί για να είναι χαρούμενο; Αγάπη κι ένα παραμύθι… Ο AΝΤ1 φρόντισε αυτές τις δύσκολες μέρες που #ΜένουμεΣπίτι να προσφέρει το παραμύθι. Είκοσι ένα αγαπημένα πρόσωπα, ένα κάθε μέρα, θα διαβάζουν από ένα παραμύθι για τα social media του AΝΤ1 και για τα παιδιά που πάντα αγαπάνε να ακούνε ιστορίες με δράκους και νεράιδες.

Ξεκινώντας από σήμερα, 2 Απριλίου (Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου), παραμύθια θα διαβάσουν, με σειρά ανάρτησης, οι:

Μαρία Μπεκατώρου

Μαρία Κίτσου

Χάρης Ρώμας

Κάτια Δανδουλάκη

Μαριάννα Τουμασάτου

Φαίη Σκορδά

Λεωνίδας Κακούρης

Κατερίνα Γερονικολού

Ιωάννα Ασημακοπούλου

Δημήτρης Γκοτσόπουλος

Κατερίνα Διδασκάλου

Μαρκέλλα Γιαννάτου

Ζέτα Δούκα

Κάρμεν Ρουγγέρη

Αναστάσης Ροϊλός

Ντόρα Μακρυγιάννη

Γιάννης Στάνκογλου

Σάββας Πούμπουρας

Σωτήρης Καλυβάτσης

Γιώργος Γεροντιδάκης

και ο Γιώργος Μαζωνάκης

#ΜenoumeSpiti #DiavazoumeSpiti

Ακολουθήστε τις σελίδες στα social media:

Facebook: https://www.facebook.com/ANT1TV/

Instagram: https://www.instagram.com/ant1tv?

#ant1tv #EimasteEna