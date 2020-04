Οικονομία

Διακοπές ρεύματος λόγω κακοκαιρίας

Δεκάδες συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προσπαθούν να διορθώσουν τις βλάβες στο δίκτυο από την πυκνή χιονόπτωση και τον αέρα..

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου να αποκαταστήσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα εκτεταμένες ζημιές στο Δίκτυο ηλεκτροδότησης που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία που πλήττει τις περισσότερες περιοχές στη Β. Ελλάδα και με ιδιαίτερη ένταση τους νομούς Ημαθίας, Χαλκιδικής, Σερρών και Ξάνθης.

Από το πρωί έχουν κινητοποιηθεί περισσότερα από 40 συνεργεία με συνολικό αριθμό τεχνικού προσωπικού που φθάνει περίπου τα 150 άτομα για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο Δίκτυο από τη χιονόπτωση και το δυνατό αέρα.

Μέχρι αυτή την ώρα έχει επανηλεκτροδοτηθεί το 80% των περιοχών και μέχρι το μεσημέρι αναμένεται η πλήρης αποκατάσταση όλων των ζημιών, με εξαίρεση ζημιές στο Δίκτυο της ορεινής περιοχής της Χαλκιδικής και κάποιες μεμονωμένες μικρότερες βλάβες, η αποκατάσταση των οποίων αναμένεται εντός της ημέρας.

"Η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ ευχαριστεί θερμά τους εργαζόμενούς της για την άμεση ανταπόκρισή τους και την τεράστια προσπάθεια που καταβάλουν αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν άμεσα και αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους και ζητά την κατανόηση των πολιτών για την όχλησή τους"., αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Διαχειριστή.