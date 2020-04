Κόσμος

Κορονοϊός: 950 νεκροί σε ένα 24ώρο στην Ισπανία

Δραματικός είναι ο απολογισμός των νεκρών, με το ημερήσιο όριο να σπάει νέο αρνητικό ρεκόρ.

Ο απολογισμός των θανάτων από τον κορονοϊό στην Ισπανία ξεπέρασε το όριο των 10.000 αφού 950 άνθρωποι, αριθμός ρεκόρ, πέθαναν στη διάρκεια της νύκτας ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο συνολικός απολογισμός των νεκρών από την Covid-19 στην Ισπανία είναι πλέον 10.003 ενώ ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων αυξήθηκε σε 110.238, από 102.136 που ήταν χθες, Τετάρτη, ανακοινώθηκε από το υπουργείο.

Ωστόσο η αύξηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων συνεχίζει να επιβραδύνεται στην Ισπανία.