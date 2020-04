Αθλητικά

Αναβολή για το Open Μαδρίτης

Πιο αισιόδοξοι από τους διοργανωτές του Γουίμπλεντον οι Μαδριλένοι, που αναβάλουν αντί να ακυρώσουν το τουρνούα τένις.

Μπορεί το τουρνουά του Γουίμπλεντον να ακυρώθηκε, αλλά οι Ισπανοί ελπίζουν πως θα μπορέσουν τελικά να διεξαγάγουν το Open της Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα ο διευθύνων σύμβουλος του Mutua Madrid Open, Ζεράρ Σομπανιάν, μίλησε για την πρόθεση των διοργανωτών να διεξαχθεί φέτος το τουρνουά στα μέσα Σεπτεμβρίου. Το τουρνουά στην πρωτεύουσα της Ισπανίας ήταν προγραμματισμένο για την εβδομάδα 3-10 Μαΐου, αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας.

Αυτό σημαίνει, θεωρητικά, πως δεν θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση του 2020, αλλά ο Σομπανιάν αποκάλυψε πως εξετάζει τη διεξαγωγή του τουρνουά την εβδομάδα 14-20 Σεπτεμβρίου.

Μια εβδομάδα δηλαδή πριν την έναρξη του Ρολάν Γκαρός.