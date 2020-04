Κοινωνία

Κορονοϊός: απαγόρευση για κολύμβηση, υποβρύχιο ψάρεμα και θαλάσσια σπορ

Διευκρινίσεις του Υπ. Ναυτιλίας, μετά το περιστατικό με την λουόμενη στην Κρήτη.

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορoνοϊού COVID-19, απαγορεύεται η θαλάσσια κολύμβηση, το ψάρεμα όπως και η χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, αλλά και η υποβρύχια αλιεία.

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο τονίζει ότι οι συγκεκριμένες θαλάσσιες δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου-πρώτου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) με αριθμό Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22-3-2020 (Β΄986) και ως εκ τούτου απαγορεύονται.