Κορονοϊός - Τσίπρας: να προστατεύσουμε την Δημόσια Υγεία, αλλά και την Δημοκρατία

Η κρίση δεν μπορεί να γίνει ευκαιρία για παλινόρθωση φθαρμένων πρακτικών επεσήμανε ο πρώην Πρωθυπυοργός, μιλώντας στην Βουλή.

«Έχουμε χρέος να προστατέψουμε τη δημόσια υγεία, να εμποδίσουμε την εξάπλωση του ιού, αλλά οφείλουμε να προστατέψουμε και τη δημοκρατική λειτουργία», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη Βουλή, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για την κύρωση των ΠΝΠ με μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού.

Σημείωσε ότι το βασικό είναι να προστατευτούν οι άνθρωποι. Τόνισε ότι πρέπει να στηριχθούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές του ΕΣΥ που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή με κίνδυνο της υγείας και της ζωής τους, κάνοντας το, όπως «συχνά καταγγέλλουν», χωρίς τα απαραίτητα εφόδια.

Τόνισε ότι δεν είναι η ώρα για κομματικά οφέλη και εμπόριο δράματος, «ούτε πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει η ώρα των λύκων, που στην αναμπουμπούλα χαίρονται, κλείνοντας τα μάτια, ή και ευνοώντας συμφέροντα και ομάδες που βλέπουν την κρίση ως ευκαιρία». «Η κρίση δεν μπορεί να γίνει ευκαιρία για κερδοσκοπία και σχέδια παλινόρθωσης φθαρμένων πρακτικών», αλλά ευκαιρία για να φανεί ποιος αποβλέπει σε κέρδος, να φανεί «πόσο πολύτιμο και αναντικατάστατο είναι το ΕΣΥ και το κοινωνικό κράτος, που τόσες επιθέσεις δέχτηκαν τα τελευταία χρόνια» προσέθεσε.

Υπογράμμισε ότι θα κριθούμε όλοι για όλα, όταν έρθει η ώρα, όμως τώρα προέχει η μάχη της ζωής, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει με το λόγο και την πράξη του "παρών" από την πρώτη μέρα. «Μακάρι το 1/10 της υπευθυνότητας που δείχνει η αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κρίση, να το επιδεικνύατε κι εσείς σε κρίσιμα εθνικά θέματα», είπε απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Στήριξη όμως σημαίνει και κριτική σε κακώς κείμενα, ολιγωρίες ταξικές πολιτικές εύνοιας στους έχοντες», είπε και ανέφερε ότι η κυβέρνηση έναν μήνα μετά δεν έχει εφαρμόσει αυτά που ζητούν οι άνθρωποι των νοσοκομείων. «Στηρίζουμε δεν σημαίνει σιωπούμε όταν οι ιδεοληψίες που είδαμε στο παρελθόν, μεταφράζονται εν μέσω κρίσης σε παροχές προς οικονομικά ισχυρές ομάδες. Όταν μάλιστα ακούγονται ήδη φωνές -και δεν διαψεύδονται- για περικοπές στις συντάξεις και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων», σημείωσε.

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι τα περιοριστικά μέτρα είναι απαραίτητα, όμως δεν αρκούν για να προστατεύσουμε τη ζωή και την υγεία όλων, «δίνουν χρόνο προκειμένου με ταχύτητα να καλύψουμε τα κενά». Χρειάζονται, τόνισε, γενναία μέτρα με στόχο κανένας χωρίς αξιόπιστη δημόσια φροντίδα υγείας μπροστά στην πανδημία. Σε αυτή την κατεύθυνση ζήτησε:

Επαρκή μέσα ατομικής προστασίας των υγειονομικών. Τόνισε ότι δεν χωρούν εδώ ούτε αγκυλώσεις ιδεολογικές ούτε γραφειοκρατικές.

Ανάπτυξη όλων των διαθέσιμων δημόσιων κλινών ΜΕΘ με τις αναγκαίες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών και επίταξη των κλινών ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα, «με όρους δημοσίου συμφέροντος, και όχι κερδοσκοπικής ληστείας». Απάντησε στον πρωθυπουργό πως κανείς δεν είπε ότι «είναι κακό ό,τι είναι ιδιωτικό», επισημαίνοντας όμως ότι τώρα όλοι, ανεξαρτήτως ιδεολογικής τοποθέτησης, προστρέχουν στο δημόσιο σύστημα. «Προφανώς η επίταξη θα έχει κάποια αποζημίωση, δεν υπάρχει επίταξη χωρίς αποζημίωση, όμως ο νόμος λέει 800 ευρώ ημερησίως και πήγε στα 1.600 και οφείλουμε να το καταγγείλουμε» σημείωσε.

Μόνιμες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη τουλάχιστον να ολοκληρώσει τις 2.000 που έχει ανακοινώσει. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε, μπορεί να μην επαρκείς αυτές, γι' αυτό έχει ζητήσει 4.000 μόνιμες προσλήψεις γιατρών και λοιπού προσωπικού. «Τώρα είναι η ώρα της επένδυσης στο ΕΣΥ και στη Δημόσια Υγεία», τόνισε.

Μαζική διαδικασία υποβολής των τεστ στον πληθυσμό και ιδίως σε ύποπτα κρούσματα. «Υπάρχει σημαντική υστέρηση σε αυτόν τον τομέα», είπε και ζήτησε να ενταχθούν στη διαδικασία και τα δημόσια ερευνητικά και πανεπιστημιακά κέντρα.

Αξιοποίηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ως ενδιάμεσου κρίσιμου κρίκου μεταξύ του «Μένουμε Σπίτι» και του Νοσοκομείου.

Κινητές ομάδες υγείας (ΚΟΜΥ) για κατ' οίκον ιατρική παρακολούθηση ασθενών που υποφέρουν από χρόνια και σοβαρά νοσήματα και «Μένουν σπίτι» χωρίς συστηματική παρακολούθηση και φροντίδα.

Ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες (πρόσφυγες-μετανάστες, Ρομά, φιλοξενούμενοι σε γηροκομεία, ψυχιατρεία και προνοιακά ιδρύματα, φυλακισμένοι, άστεγοι, τοξικοεξαρτημένοι)

Εμπροσθοβαρές γενναίο πακέτο αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων

Να λειτουργήσει η Πολιτεία προληπτικά και στο θέμα της οικονομίας ζήτησε ο κ. Τσίπρας, ειδάλλως «κινδυνεύουμε όσες θυσίες κάναμε για να βγούμε από την κρίση, να χαθούν μέσα σε λίγους μήνες». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε υπέρ ενός εμπροσθοβαρούς γενναίου πακέτου μέτρων, ώστε βγαίνοντας από την κρίση της πανδημίας οι απώλειες να είναι το δυνατόν λιγότερες και να υπάρχει η ευκολότερη δυνατή ανάκαμψη της οικονομίας.

Όμως είπε, η προσέγγιση από πλευράς κυβέρνησης είναι ότι δεν πρέπει εμπροσθοβαρώς και οριζόντια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, με το σκεπτικό ότι θα έρθει η στιγμή της ανάκαμψης και πως τότε θα υπάρχουν ανάγκες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς. Παραλλήλισε αυτή τη λογική, με οικονομικούς όρους, με την "ανοσία της αγέλης", δηλαδή ότι το αποτέλεσμα θα είναι να αντέξουν μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά μικρές και μεσαίες κυρίως επιχειρήσεις να μην αντέξουν ως το τέλος της πανδημίας. «Άρα μετά τι; Ό,τι περισσεύει, για να ενισχύσουμε αυτούς που άντεξαν;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μεγάλη συζήτηση και ότι «ευτυχώς ο πρωθυπουργός έχει πάρει τη σωστή πλευρά» στην αντιπαράθεση. «Δεν ξέρω ποιο τέλος θα έχει αυτή η διένεξη, φοβάμαι όμως ότι μπορεί να βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίση που θα αφορά την ίδια την ενότητα της ΕΕ», προσέθεσε. Τόνισε ότι όμως σε αντίθεση με το 2010, η Ελλάδα έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να μην είναι χώρα-εξαίρεση και έχει αυτό το "μεγάλο πλεονέκτημα" γιατί δεν είναι σε μνημόνιο, διότι «αν είχαμε μπει σε πιστοληπτική γραμμή στήριξης το μνημόνιο θα ήταν η μοναδική εξέλιξη». Επισήμανε ότι η χώρα έχει και το "μαξιλάρι" των 37 δισ.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα πια δεν είναι συστημικός κίνδυνος για την Ευρώπη και με βάση αυτές τις δυνατότητες, ο κ. Τσίπρας ζήτησε από την κυβέρνηση να κάνει ό,τι κάνουν και οι άλλοι στην Ευρώπη και όχι λιγότερα. «Ας αξιοποιήσουμε την κρίση ως ευκαιρία για να κάνουμε έγκαιρα αυτά που πρέπει για να είναι μικρότερο το κόστος που θα χρειαστεί αύριο», υπογράμμισε: Η Ελλάδα να ενταχθεί στο μέτωπο διεκδίκησης μαζί με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για την προοπτική της Ενωμένης Ευρώπης με αλληλεγγύη, είπε και τόνισε: «Μέχρι τότε όμως δαπανήστε».

Τέλος, είπε ότι συμφωνεί απόλυτα με την παραδοχή ότι δεν υπάρχει "ηθικός κίνδυνος", προτρέποντας τον πρωθυπουργό να το πει αυτό και στους τραπεζίτες «μπας και ανοίξουν την κάνουλα και χρηματοδοτήσουν καμία επιχείρηση». Κάλεσε δε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε παράταση της μη άρσης της προστασίας της πρώτης κατοικίας τουλάχιστον έως το τέλους του έτους. «Γιατί αυτό το αφήνετε και δεν το εξαγγέλλετε;», ρώτησε.