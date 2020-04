Κόσμος

Κορονοϊός – Κύπρος: παράταση στην απαγόρευση πτήσεων

Τι προβλέπει το διάταγμα για τις πτήσεις που μπορούν να προσγειωθούν στο νησί.

Για άλλες δεκατέσσσερις ημέρες, μέχρι τις 17 Απριλίου, παρατείνεται η ισχύς του διατάγματος για απαγόρευση πτήσεων, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Κύπριος υπουργός Μεταφορών, Έργων και Επικοινωνίας Γιάννης Καρούσος, μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Twitter.

«Αξιολογώντας την κατάσταση στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και την δεδομένη δραματική κατάσταση σε άλλα κράτη της Ευρώπης και παγκοσμίως, παρατείνουμε το διάταγμα για καθολική απαγόρευση των πτήσεων για άλλες δεκατέσσσερις (14) ημέρες», αναφέρει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο κ. Καρούσος.

Το προηγούμενο διάταγμα απαγόρευσης πτήσεων είχε τεθεί σε ισχύ στις 3.00 τα ξημερώματα της 21ης Μαρτίου και για 14 μέρες. Η παράταση του διατάγματος τίθεται σε ισχύ από τις 12 το μεσημέρι της 4ης Απριλίου.

Από το διάταγμα εξαιρούνται οι πτήσεις cargo (εμπορευματικές).