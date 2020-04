Κόσμος

Φον ντερ Λάιεν: απαραίτητο ένα “σχέδιο Μάρσαλ” για την Ευρώπη

Τι λέει η Πρόεδρος της Κομισιόν για τον κοινοτικό προϋπολογισμό , το Ταμείο δανείων και το τσουνάμι των οικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας κορονοϊού.

Ο επόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να πάρει την μορφή ενός Σχεδίου Μάρσαλ για να υποστηριχθεί η ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση του κορονοϊού, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Γνωρίζουμε ότι η κρίση αυτή θα χρειασθεί ταχείες απαντήσεις. Δεν μπορούμε να αφιερώσουμε ένα, δύο ή τρία χρόνια για να εφεύρουμε νέα εργαλεία», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες προσθέτοντας ότι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο γνωστό ως MFF είναι το ισχυρότερο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Θέλουμε να διαμορφώσουμε τι MFF κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει σημαντικό τμήμα του σχεδίου ανάκαμψης...Πολλοί μιλούν αυτήν την στιγμή για κάτι που αυτό το ονομάζει Σχέδιο Μάρσαλ. Θεωρώ ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να είναι το Σχέδιο Μάρσαλ που καταρτίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ευρωπαϊκούς λαούς», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την δημιουργία ενός εργαλείου που θα αποτελεί εγγύηση για δάνεια ως 100 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων για την υποστήριξη της απασχόλησης που εφαρμόζονται εξαιτίας των επιπτώσεων της επιδημίας του κορονοϊού.

Το εργαλείο αυτό θα επιτρέπει στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν δάνεια της ΕΕ «με ευνοϊκούς όρους» για να καλύψουν το κόστος που συνδέεται απευθείας με την δημιουργία ή την παράταση των εθνικών προγραμμάτων μερικής απασχόλησης», εξηγεί η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της.

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τις δυνάμεις των χωρών μελών για να διασώσουμε ζωές και να προστατεύσουμε τα μέσα διαβίωσης. Αυτό είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Για την χρηματοδότηση των δανείων των κρατών μελών, η Κομισιόν θα δανεισθεί στις αγορές, γεγονός που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να επωφεληθούν από «χαμηλά κόστη δανεισμού», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Τα δάνεια αυτά, που προορίζονται για τις χώρες που αντιμετωπίζουν «τις πλέον επείγουσες καταστάσεις, θα πλαισιωθούν από «ένα σύστημα εθελούσιων εγγυήσεων των κρατών μελών». Η πρόταση θα παρουσιασθεί στις 7 Απριλίου στους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι θα συνέλθουν σε τηλεδιάσκεψη.