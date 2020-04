Πολιτική

Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μαχητικά της Άγκυρας πραγματοποίησαν υπερπτήσεις πάνω απο ελληνικά νησιά.

Η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί στο Αιγαίο, στέλνοντας ακόμη ξανά τα μαχητικά της πάνω απο νησιά του Αρχιπελάγους.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ , στις 14:49 ζεύγος F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση πάνω από την Παναγιά και τις Οινούσσες στα 26.00 πόδια και στη συνέχεια το ίδιο ζεύγος πέταξε ξανά πανω από τη Παναγιά σε ύψος 21.000 ποδών.