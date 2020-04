Πολιτική

Πέτσας: Φέτος ας σουβλίσουμε τον κορονοϊό, μένοντας σπίτι

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι μπαίνουμε στην πιο κρίσιμη φάση του πολέμου ενάντια στον κορονοϊό και σημείωσε πως αν χαλαρώσουμε τώρα, θα το πληρώσουμε.

«Η Ελλάδα δεν είναι ουραγός, αλλά πρωτοπόρος σε πολλά επίπεδα: Στα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως επιβεβαιώνει και η σύγκριση των στοιχείων με άλλες χώρες. Στα μέτρα στήριξης της οικονομίας, που κινούνται πολύ πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ. Στην ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα, με δωρεές και ενίσχυση του εθελοντισμού, ως έμπρακτη απόδειξη κοινωνικής συστράτευσης και αλληλεγγύης. Στο τεχνολογικό άλμα που συντελείται σε σύντομο χρονικό διάστημα, απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και πρόσθεσε: «Όλοι μαζί θα συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο. Γιατί αν χαλαρώσουμε, θα το πληρώσουμε».

Επισήμανε ότι μπαίνουμε στην πιο κρίσιμη φάση του πολέμου ενάντια στον κορονοϊό, υπογράμμισε ότι συνεχίζονται οι πολιτικές που χάραξε ο πρωθυπουργός για την ανάσχεση της διασποράς του ιού, την ενίσχυση του συστήματος υγείας, τη στήριξη της οικονομίας και τη βελτίωση της δύσκολης καθημερινότητας.

«Πάντα με έγνοια σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Έτσι ώστε να βγούμε όλοι μαζί από την υγειονομική κρίση όρθιοι» είπε ο κ. Πέτσας.

Υπογράμμισε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία οι Έλληνες ανταποκρίνονται στα αυστηρά μέτρα που εισηγούνται οι ειδικοί και αποφασίζει η κυβέρνηση και τους ευχαρίστησε.

«Δυστυχώς, ωστόσο, κάποιοι ελάχιστοι κάνουν κατάχρηση του πλαισίου περιορισμού των μετακινήσεων. Επιπλέον, οι ουρές στις τράπεζες που είδαμε τις προηγούμενες μέρες δεν δικαιολογούνται από την ανάγκη αυτοπρόσωπων συναλλαγών στο γκισέ. Το ίδιο ο συγχρωτισμός σε κάποιες λαϊκές αγορές, ή στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης. Για αυτό αντιδράσαμε άμεσα» τόνισε.

Στη συνέχεια ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση ώστε οι συμπολίτες μας να αποφεύγουν το συνωστισμό στις τράπεζες. «Ειδικά για τους άνω των 70 ετών συμπολίτες μας, καθώς και εκείνους που έχουν αναπηρία από 80% και άνω, με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δόθηκε παράταση καταβολής των φορολογικών οφειλών τους μέχρι και την Παρασκευή 10 Απριλίου» είπε και πρόσθεσε «Ήδη από τις 30 Μαρτίου είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με τις επιστροφές και τις απαιτήσεις των πολιτών από το κράτος. Η ενημέρωση αυτή, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού IBAN στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του Taxisnet, απλοποιεί πάρα πολύ τη σχετική διαδικασία. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, δίνεται η δυνατότητα για πληρωμή με κάρτα των ρυθμισμένων οφειλών μέσα από το Taxisnet».

Αναφερόμενος στη δομή φιλοξενίας στη Ριτσώνα όπου βρέθηκε μια γυναίκα θετική στον κορονοϊό, η οποία νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας, είπε ότι 20 άτομα βρέθηκαν θετικά στον ιό, χωρίς να νοσούν από τα 63 που εξετάστηκαν. «Η δομή αυτή μπήκε, ήδη σε καραντίνα 14 ημερών, οι έλεγχοι συνεχίζονται και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα» είπε και υπενθύμισε ότι από τη μέρα που ξέσπασε η πανδημία, λαμβάνονται ειδικά προληπτικά μέτρα σε όλες τις δομές μεταναστών.

«Περιορίστηκε το δικαίωμα εξόδου. Δημιουργήθηκαν υγειονομικοί σταθμοί και μεταφέρθηκαν σκηνές για την κάλυψη αναγκών απομόνωσης. Έχουν ανασταλεί, μέχρι τις 31 Μαΐου, οι μετακινήσεις όσων έχουν εξασφαλίσει άσυλο. Γίνεται συνεχής ενημέρωση σε πολλές γλώσσες» υπογράμμισε.

Μιλώντας για την περίοδο του Πάσχα επανέλαβε ότι φέτος δεν θα πάμε στα χωριά μας, δεν θα ψήσουμε στις αυλές μας, δεν θα πάμε στις εκκλησιές μας.



«Θα το γιορτάσουμε μένοντας σπίτι και με πίστη ότι θα τα καταφέρουμε. Φέτος ας σουβλίσουμε τον κορονοϊό, μένοντας σπίτι» είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον χαρακτήρισε υπεύθυνη και μετρημένη τη χθεσινή απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και υπογράμμισε ότι αναφορικά με την πρότασή της Ιεράς Διαρκούς Συνόδου να γίνουν οι λειτουργίες των εκκλησιών κεκλεισμένων των θυρών από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι και το Πάσχα, «θα εξεταστεί από την κυβέρνηση την ερχόμενη εβδομάδα υπό το φώς των τελευταίων επιδημιολογικών δεδομένων».

Για το σύστημα υγείας ο κ. Πέτσας σημείωσε ότι αυξήθηκαν οι Μ.Ε.Θ. από 565 που ήταν πριν από δύο μήνες, σε 870, και έχουν εγκριθεί 4.200 προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και περίπου 2.000 εξ' αυτών έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία.

Επίσης σημείωσε ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσματα στις προμήθειες υγειονομικού υλικού.

«Σήμερα φτάνει στη χώρα μας ένα νέο μεγάλο φορτίο, δωρεά του εφοπλιστή κ. Προκοπίου, με 2,5 εκατομμύρια γάντια. Χθες ειδικά ναυλωμένο αεροσκάφος μετέφερε φορτίο 80 τόνων υγειονομικού υλικού από την Κίνα για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας. Προχθές παρελήφθησαν - παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη - 8,34 εκατομμύρια προστατευτικές μάσκες από την Κίνα μέρος των 13,5 εκατομμυρίων της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση» είπε.

Σημείωσε ότι με πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, συγκεντρώθηκαν πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για να αγοραστούν 335 αναπνευστήρες Μ.Ε.Θ., 20 φορητοί αναπνευστήρες, 100 monitor παρακολούθησης ζωτικών οργάνων, 100 νοσοκομειακές κλίνες Μ.Ε.Θ., καθώς και σημαντικές ποσότητες αναλώσιμων και συμπλήρωσε ότι μονάδες του Στρατού προχωρούν στην άμεση παραγωγή 35.000 αντισηπτικών, καθώς και ποσότητας απλών χειρουργικών μασκών.

Για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας αφού υπενθύμισε ότι χθες άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr στην οποία οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα στοιχεία τους για την έκτακτη ενίσχυση των 800 ευρώ ανέφερε ότι στο σύνολό τους τα μέτρα στήριξης της οικονομίας έχουν δημοσιονομικό κόστος 6,8 δις ευρώ, ή 3,5% του Α.Ε.Π. και είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε.

«Καλύπτουν 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενους, δηλαδή 8 στους 10 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, 700 χιλιάδες ή 3 στους 4 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, καθώς και 800 χιλιάδες ή 3 στις 4 επιχειρήσεις» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφερόμενος στα μέτρα για τη βελτίωση της καθημερινότητας και αφού υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δίνει άμεση προτεραιότητα στη στήριξη των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, είπε «Για το σκοπό αυτό έχει διαθέσει στην τοπική αυτοδιοίκηση επιπλέον 15,7 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και θα διαθέσει επιπλέον άλλα 12 εκατομμύρια ευρώ, για τη σίτιση πολιτών που έχουν ανάγκη».

«Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη τηλεδιάσκεψη που είχε με τον υπουργό Εσωτερικών και τους Προέδρους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας - δίνεται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», στη σίτιση πολιτών που έχουν ανάγκη και τη διανομή φαγητού κατ' οίκον, καθώς και στην επέκταση των προγραμμάτων τηλεϊατρικής» υπογράμμισε ο κ. Πέτσας.

Τέλος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι παρά τις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, καταβλήθηκε κανονικά την περασμένη Τρίτη η πρώτη δόση του επιδόματος γέννησης, σε 7.203 μητέρες, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 7.413.000 ευρώ και σημείωσε ακόμα ότι από τη Δευτέρα η Ε.Ρ.Τ. «χτύπησε το «πρώτο κουδούνι» της νέας εκπαιδευτικής τηλεόρασης».

«Σ' αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, η δημόσια τηλεόραση, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, βοηθά τους χιλιάδες μαθητές μας να διατηρήσουν την επαφή τους με το σχολείο. Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να νιώσουν την ικανοποίηση που τους δίνει η συμμετοχή τους στην τάξη, να χαρούν. Η πρωτοβουλία αυτή αγκαλιάστηκε από μικρούς και μεγάλους, σημειώνοντας ρεκόρ τηλεθέασης, ήδη από τις τρεις πρώτες μέρες» είπε.