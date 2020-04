Οικονομία

Μέσω TAXISnet η ενημέρωση για τις επιστροφές φόρων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ενα ακόμη δεδομένο που αφορά στη φορολογική κατάσταση των πολιτών και των επιχειρήσεων, είναι πλέον διαθέσιμο ψηφιακά, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Για τα ποσά των επιστροφών φόρων μπορούν πλέον να πληροφορούνται οι φορολογούμενοι μέσω του TAXISnet.



Ενα ακόμη δεδομένο που αφορά στη φορολογική κατάσταση των πολιτών και των επιχειρήσεων, είναι πλέον διαθέσιμο ψηφιακά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για τις επιστροφές κάθε είδους φόρου, που δικαιούνται οι φορολογούμενοι, τα ποσά των οποίων είναι διαθέσιμα στο Taxisnet, στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση.

Έτσι, οι φορολογούμενοι έχουν πλήρη και διαρκώς επικαιροποιημένη εικόνα όχι μόνο των οφειλών τους, αλλά και κάθε είδους επιστροφών, που τυχόν δικαιούνται.



Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, σε σχετική δηλωσή του αναφέρει πως «μέρα με τη μέρα, υλοποιούμε το σχέδιο ψηφιακών εφαρμογών για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Μειώνουμε τη γραφειοκρατία, εξοικονομούμε ανθρωποώρες τόσο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όσο και για τη φορολογική διοίκηση. Οι εφαρμογές αυτές είναι, μάλιστα, ακόμα πιο χρήσιμες αυτή την περίοδο, οπότε και είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίος ο περιορισμός των επισκέψεων στις ΔΟΥ".