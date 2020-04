Κοινωνία

Χωρίς μεγαρόσημο οι αιτήσεις για τα πιστοποιητικά Δικαστικών Αρχών

Το μέτρο θα ισχύσει για όσο διαρκούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Χωρίς μεγαρόσημο θα κατατίθενται οι αιτήσεις και θα εκδίδονται τα πιστοποιητικά των δικαστικών αρχών για όσο διαρκούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας με κοινή απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα, του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και του υφυπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Η απόφαση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα της συνεργασίας του γενικού γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδα Χριστόπουλου και του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης, Πάνου Αλεξανδρή, με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας αίτησης, έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών που εκδίδουν τα δικαστήρια.

Το όφελος για τον πολίτη θα ανέρχεται στα 5 ευρώ ανά πιστοποιητικό - 3 ευρώ για την αίτηση και 2 ευρώ για κάθε αντίτυπο του πιστοποιητικού.