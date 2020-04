Οικονομία

Βρούτσης: Επιστρέφουμε άμεσα 43,5 εκατ. ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες

Να αυξήσει την ρευστότητα στην αγορά επιχειρούν το υπουργείο Εργασίας και το e-ΕΦΚΑ.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ανταποκρινόμενοι στη δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και αυτοτελώς απασχολούμενοι, λόγω του COVID-19, προχωρούν στην αύξηση της ρευστότητας της αγοράς, μέσω της άμεσης επιστροφής 43.533.301 εκατ. ευρώ σε 51.617 εξ αυτών.

Τα ποσά αυτά αποτελούν υπόλοιπα από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 για δικαιούχους που δεν δήλωσαν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) έως τον Νοέμβριο του 2019, ώστε να πραγματοποιηθεί η επιστροφή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, με τη συνήθη διαδικασία, η επιστροφή τους θα ήταν εφικτή, μετά την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019 στο τέλος του χρόνου, όμως το υπουργείο Εργασίας και η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ επισπεύδουν κατά πολύ τη διαδικασία και αποδεσμεύουν την επιστροφή των ανωτέρω ποσών από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019.

Οι ασφαλισμένοι αποκτούν άμεσα τη δυνατότητα καταχώρισης των στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού είτε στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr επιλογή Ασφαλισμένοι ->Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Ατομικά Στοιχεία) είτε και μέσω αντίστοιχων επιλογών στην ηλεκτρονική σελίδα www.gov.gr.

Για 40.163 ασφαλισμένους που δεν έχουν εκκρεμότητα από τις εισφορές Ιανουαρίου 2020, η καταβολή στους λογαριασμούς τους των ποσών που τους αντιστοιχούν θα γίνει την Πέμπτη 9 Απριλίου, εφόσον καταχωρήσουν τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού, μέχρι την Τρίτη 7 Απριλίου. Για τους υπόλοιπους 11.494 ασφαλισμένους, η καταβολή θα γίνει την Πέμπτη 23 Απριλίου, ώστε να προηγηθεί η επεξεργασία της οφειλής τους από τις εισφορές Ιανουαρίου 2020. Την ίδια ημερομηνία, θα καταβληθούν και τα ποσά σε όσους από τους 40.163 ασφαλισμένους της πρώτης κατηγορίας δεν δήλωσαν εγκαίρως τα στοιχεία του λογαριασμού τους. Προϋπόθεση για την καταβολή της 23 Απριλίου είναι η δήλωση των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού, μέχρι τις 21 Απριλίου 2020.