Πολιτική

Γιόχανσον: Ανησυχία για τυχόν εξάπλωση του κορονοϊού σε δομές προσφύγων στην Ελλάδα

Η Επίτροπος της ΕΕ προειδοποίσηε για «τεράστια ανθρωπιστική κρίση», αν δεν ληφθούν μέτρα.



Της Μαρίας Αρώνη

Την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τυχόν εξάπλωση του covid19 σε δομές προσφύγων στην Ελλάδα, εξέφρασε η Επίτροπος της ΕΕ, αρμόδια για θέματα εσωτερικών υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον, προειδοποιώντας για «τεράστια ανθρωπιστική κρίση», αν δεν ληφθούν μέτρα.





Μιλώντας για την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα και για το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα, σε συζήτηση της επιτροπής ελευθεριών και δικαιοσύνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ίλβα Γιόχανσον έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τα κέντρα προσφύγων στα ελληνικά νησιά που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό ατόμων σε μη αξιοπρεπείς συνθήκες.





«Γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε τα πρώτα κρούσματα covid19 σε προσφυγική δομή έξω από την Αθήνα. Υπάρχουν 20 επιβεβαιωμένα κρούσματα εκεί. Νομίζω ότι μπορούν να το διαχειριστούν. Πρόκειται για μια καλά οργανωμένη δομή και έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, είναι όμως ένα ισχυρό προειδοποιητικό σήμα», ανέφερε η Γιόχανσον, προσθέτοντας ότι 6 κρούσματα έχουν καταγραφεί και στη Λέσβο, έξω από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ).





«Πρέπει να λάβουμε άμεσα μέτρα για την προστασία αυτών των ανθρώπων. Η ελληνική κυβέρνηση και οι ελληνικές αρχές έχουν την ευθύνη. Ωστόσο, η Επιτροπή παρέχει τεράστια υποστήριξη , αλλά χρειαζόμαστε και την υποστήριξη των κρατών-μελών», τόνισε.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές αρχές και έχει συμφωνήσει σε ένα σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης, ανέφερε στη συνέχεια. Μεταξύ άλλων, το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά των πιο ευάλωτων ατόμων από τα προσφυγικά κέντρα σε ξενοδοχειακά καταλύματα που είναι «έτοιμα και άδεια», είπε η Γιόχανσον και πρόσθεσε ότι πρέπει να σταλούν άμεσα ιατρικά εφόδια σε όλα τα νησιά, τόσο για τους μετανάστες, όσο και για τους ντόπιους.





Η επίτροπος Γιόχανσεν, τόνισε ότι οι νεοαφιχθέντες μετανάστες πρέπει να διαχωρίζονται από αυτούς που βρίσκονται ήδη στα ΚΥΤ και να διενεργούνται πολλά περισσότερα τεστ για τον κορονοϊό.





Σε ό,τι αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες, η Επίτροπος Γιόχανσεν υπενθύμισε ότι η Επιτροπή εργάζεται για τη μετεγκατάσταση 1600 ανήλικων που βρίσκονται στην Ελλάδα σε οχτώ κράτη-μέλη που δεσμέυτηκαν να τους υποδεχτούν. Υπογράμμισε ότι οι πρώτοι θα μετεγκατασταθούν αυτήν την εβδομάδα ή το αργότερο πριν από το Πάσχα.





Εξάλλου, η Ίλβα Γιόχανσον υπενθύμισε ότι βοήθεια ύψους 350 εκατ. ευρώ έγινε άμεσα διαθέσιμη στην Ελλάδα.

Ειδικότερα:

Περίπου 190 εκατ. ευρώ αφορούν τη στήριξη των δομών υποδοχής στην ενδοχώρα και συγκεκριμένα ενοικιαζόμενα καταλύματα 25.000 κλίνων και βοήθεια σε μετρητά για 90.000 μετανάστες, μέσω του UNHCR.





Περίπου 100 εκατ. ευρώ αφορούν τη στήριξη των δομών υποδοχής στην ενδοχώρα και συγκεκριμένα 31 κέντρων προσφύγων όπου η διαχείριση και οι υπηρεσίες παρέχονται από τον ΔΟΜ.





Περίπου 25 εκατ. ευρώ για υποστήριξη σε βασικές δραστηριότητες προστασίας για οικογένειες και παιδιά, παροχή υπηρεσιών στην περιοχή Καρά Τεπέ στη Λέσβο υπό την αιγίδα του UNHCR.





Περίπου 35 εκατ. ευρώ για την προσωρινή στέγαση σε ξενοδοχεία για τη μεταφορά των ευάλωτων ανθρώπων από τα κέντρα προσφύγων.

Επιπλέον 350 εκατ. ευρώ θα διατεθούν ως εξής:

220 εκατ. ευρώ για την κατασκευή πέντε νέων ΚΥΤ πολλαπλών χρήσεων στα ελληνικά νησιά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, για να προσφέρουν πολύ πιο επαρκείς υπηρεσίες με βάση τα πρότυπα διαμονής.

10 εκατ. ευρώ για τις εκούσιες επιστροφές και τη βοήθεια επανένταξης.

50 εκατ. ευρώ για την εξυπηρέτηση των νέων κέντρων προσφύγων και ειδών έκτακτης ανάγκης, τρόφιμα, μεταφορές, πρόσθετο προσωπικό ιατρικών ομάδων καθώς και αυξημένη υποστήριξη στην ελληνική υπηρεσία ασύλου.

50 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας των συνοριοφυλάκων και των αστυνομικών στα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας και της Βουλγαρίας (ISF Border & VISA).

10 εκατ. ευρώ για την ευρωπαϊκή συνοριακή και ακτοφυλακή Frontex

10 εκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο EASO για την ανάπτυξη εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ





Λαμβάνοντας το λόγο, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης ανέφερε ότι στην Ελλάδα βρίσκονται περίπου 100.000 πρόσφυγες και μετανάστες σε διάφορες δομές, εκ των οποίων οι 40.000 βρίσκονται στα νησιά και οι 19.000 στη Μόρια της Λέσβου.

Σε ό,τι αφορά τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα, ο Ν. Μηταράκης τόνισε ότι αυτά εντοπίζονται κυρίως στην ενδοχώρα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι 20 κρούσματα έχουν καταγραφεί σε προσφυγική δομή κοντά στην Αθήνα όπου λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, ενώ κανένα κρούσμα δεν έχει καταγραφεί, έως σήμερα, στα κέντρα υποδοχής στα νησιά.

Απαντώντας στο αίτημα της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μεταφορά προσφύγων από τα νησιά στην ηπειρωτική Ελλάδα, ο Ν. Μηταράκης απάντησε ότι «δεν υπάρχουν κενοί χώροι για να γίνει αυτό». «Θα χρειαστούμε πρόσθετη χρηματοδότηση για επιπλέον χώρους, αλλά οι χώροι αυτοί δεν μπορούν να είναι έτοιμοι μέσα σε λίγες μέρες», ανέφερε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα καλωσόριζε προτάσεις μετεγκατάστασης προσφύγων σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ο Ν. Μηταράκης ανέφερε ότι στα νησιά έχουν ληφθεί μέτρα. Μεταξύ αυτών, από την 1η Μαρτίου οι νεοαφιχθέντες δεν μπαίνουν στα ήδη υπάρχοντα ΚΥΤ όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη. Πρόσθεσε, επίσης, ότι έχει δημιουργηθεί ειδική μονάδα υγείας στα κέντρα προσφύγων για τεστ και απομόνωση, καθώς και ενημέρωση των μεταναστών-προσφύγων, στη γλώσσα τους, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να πάρουν.

«Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα βρίσκεται υπό πίεση και οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι ούτε στα νησιά, ούτε στην ενδοχώρα», παραδέχτηκε ο Έλληνας Υπουργός και πρόσθεσε: «Συνεργαζόμαστε στενά με την Επιτροπή, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), τον Ερυθρό Σταυρό, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και πολλές άλλες ΜΚΟ που βοηθούν στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων».