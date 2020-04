Πολιτική

Σακελλαροπούλου : Υψηλό αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης στη Βουλή

Λογαριασμό στο Twitter απέκτησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δείτε την πρώτη της ανάρτηση.

Με μήνυμά της στο twitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου σχολίασε το κλίμα που επικράτησε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλή κατά την συζήτηση, που διεξήχθη σε επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων.

Στο μήνυμά της η Πρόεδρος σημειώνει:

«Χαίρομαι για το υψηλό αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης που επικράτησε σήμερα στη Βουλή. Ακόμα και υπό εξαιρετικές συνθήκες, η Κοινοβουλευτική μας Δημοκρατία λειτουργεί απρόσκοπτα, διαθέτει γερές βάσεις, τρέφεται από τον διάλογο, την επιχειρηματολογία και την αντίθετη άποψη».