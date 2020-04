Υγεία - Περιβάλλον

Θρίλερ με τα κρούσματα κορονοϊού στο κρουαζιερόπλοιο

Δεκάδες τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Θετικά στον κορονοϊό βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τους119 από τους 380 επιβαίνοντες στο κρουαζιερόπλοιο Ελευθέριο Βενιζέλος. Τα υπόλοιπα ήταν αρνητικά ενώ δύο δείγματα θα επανελεγχθούν, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Πρόσθεσε ότι το πλοίο, που βρίσκεται αρόδο, θα ελλιμενιστεί σε ειδικό προβλήτα στο λιμάνι του Πειραιά και σταδιακά, μέσα σε 36 ώρες όσοι βγήκαν αρνητικοί στον κορονοϊό θα μεταφερθούν σε ξενοδοχεία της Αθήνας. Οι νοσούντες θα παραμείνουν σε καραντίνα εντός του πλοίου.

Όσον αφορά στη δομή φιλοξενίας στη Ριτσώνα, μετα το επιβεβαιωμένο κρούσμα, η καραντίνα θα διαρκέσει 14 ημέρες. Εικοσι τρεις από τους φιλοξενούμενους στη δομή βρέθηκαν θετικοί στον COVID-19 αλλά είναι ασυμπτωματικοί. Ο έλεγχος στο προσωπικό της δομής ήταν αρνητικός.

Στην Μύκονο, τέλος, αναστέλλονται όλες οι οικοδομικές εργασίες και οι κάτοικοι καλούνται να τηρούν τα περιοριστικά μέτρα μετα τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος.