Κοινωνία

Μύκονος: Αναστολή οικοδομικών εργασιών μετά το κρούσμα κορονοϊού

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας έκανε έκκληση σε όλους τους κατοίκους της Μυκόνου να παραμείνουν σπίτι τους.

Την αναστολή όλων των οικοδομικών εργασιών για 14 μέρες στη Μύκονο έπειτα από καταγραφή κρούσματος κορονοϊού στο νησί, ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Εάν καταγραφούν νέα κρούσματα, τότε θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα, ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι μια 69χρονη γυναίκα από την Άνω Μερα είναι το πρώτο κρούσμα κοροναϊού στη Μύκονο.