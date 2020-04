Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: δεν έχει εντοπιστεί αισχροκέρδεια σε αντισηπτικά και μάσκες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι απαντά στον Νίκο Χατζηνικολάου για τις καταγγελίες περί υπέρογκων τιμών σε είδη άμεσης ανάγκης λόγω της επιδημίας. Τι λέει για τις μάσκες.

Για καταγγελίες αναφορικά με κρούσματα αισχροκέρδειας στην αγορά, ιδίως σε ότι αφορά τις τιμές πώλησης μασκών και αντισηπτικών ερωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος του μετέφερε καταγγελίες για αγορά ενός μικρού μπουκαλιού αντισηπτικού έναντι 17 ευρώ!

Απαντώντας, ο Αδωνις Γεωργιάδης είπε ότι «οι ελεγκτές κάνουν περισσότερους από διακόσιους ελέγχους την ημέρα, σε σούπερ μάρκετ και άλλα σημεία πώλησης. Πλην μιας τρανταχτής περίπτωσης, που επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ, σε ένα από τα καταστήματα που διέθεταν μάσκες μέσω της τηλεόρασης, τα άλλα πρόστιμα είναι χαμηλά, της τάξης των 2.000- 3.000 ευρώ, διότι δεν υπάρχουν κραυγαλέες περιπτώσεις. Πλέον υπάρχει επάρκεια στην αγορά σε αντισηπτικά, καθώς για δεύτερη ημέρα σήμερα η παραγωγή έφθασε τα 750.000 μπουκαλάκια και μάλιστα ακόμη μια βιοτεχνία μας ενημέρωσε ότι ξεκινά κι εκείνη την παραγωγή 200.000 τεμαχίων την ημέρα, καλύπτοντας έτσι σημαντικά την ημερήσια ζήτηση».

Ο Υπ. Ανάπτυξης σημείωσε πάντως ότι η ανιούσα των τιμών στα αντισηπτικά οφείλεται και στις περιορισμένες διεθνώς ποσότητες της πρώτης ύλης, της αιθυλικής αλκοόλης, το κόστος για την απόκτηση της οποίας έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Επί της συγκεκριμένης καταγγελίας, ο υπουργός ζήτησε να του αποσταλεί η απόδειξη, προκειμένου να γίνει επί τούτου έλεγχος στην εν λόγω επιχείρηση, καλώντας ωστόσο τους καταναλωτές, να κάνουν έρευνα αγοράς, καθώς υπάρχει πλέον επάρκεια στα καταστήματα.

Παραδέχθηκε ωστόσο ότι είναι διαφορετική η κατάσταση σε ότι αφορά τις μάσκες και τις τιμές πώλησης τους, αναφέροντας ότι δεν επαρκεί η εγχώρια παραγωγή στην αυξημένη ζήτηση που υπάρχει αυτήν την περίοδο.

Τέλος, σε ότι αφορά τις διαμαρτυρίες κατηγοριών ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων για μη επαρκή στήριξη, είπε ότι «σε όσες εταιρείες κλείσαμε, κάναμε μείωση ενοικίου, παγώσαμε τις οφειλές στην εφορία και τις εισφορές, αναστείλαμε για μήνες τις υποχρεώσεις και πληρώσαμε εμείς και το προσωπικό. Κάτι πρέπει να πληρώσουν και αυτοί, υποχρεώσεις έχει και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που περιμένει να εισπράξει χρήματα».