Κόσμος

Κορονοϊός: 760 νεκροί μέσα σε μια ημέρα στην Ιταλία

Τραγική η κατάσταση στην Ιταλία. Πάνω σπό 13.900 οι θάνατοι στην χώρα, ενώ ο ρυθμός μετάδοσης του ιού σημειώνει αύξηση



Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 115.242. Οι νεκροί έφτασαν τους 13.915. Παράλληλα, 18.278 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 110.574 και είχαν χάσει την ζωή τους 13.155 άνθρωποι ενώ 16.847 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 760 ασθενείς και καταγράφηκαν 4.668 νέα κρούσματα. 1.431 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

4.053 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 28.540 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 50.456 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 46.065 και οι νεκροί 7.960. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 15.333 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 1. 811. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 10.111, με 532 νεκρούς.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού σημειώνει ελαφρά αύξηση. Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται, επίσης, αφού το προηγούμενο εικοσιτετράωρο οι ασθενείς που είχαν χάσει την ζωή τους ήταν 727 . Οι ιταλικές αρχές ελπίζουν ότι με την αυστηρή τήρηση των περιοριστικών μέτρων, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων, πιθανώς την ερχόμενη εβδομάδα, θα πρέπει να αρχίσει να περιορίζεται αισθητά.