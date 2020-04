Αιτωλοακαρνανία

Μητροπολίτης Ναύπακτου στον ΑΝΤ1: χωρίς “τυμπανοκρουσίες” η Ανάσταση (βίντεο)

Χωρίς μεγαφωνικές εγκαταστάσεις θα ψαλλούν τα αναστάσιμα τροπάρια, με τους Ιερείς να ευελπιστούν βελτίωση των συνθηκών έως τις 26 Μαΐου.​