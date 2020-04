Πέλλα

Ο ΑΝΤ1 στην Φούστανη Πέλλας που έχει τεθεί σε καραντίνα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πως εξελίσσεται η υγεία της οικογένειας κτηνοτρόφου που νοσεί. Μια ηλικιωμένη έχασε σήμερα την ζωή της. Αμπαρωμένοι στα σπίτια τους οι κάτοικοι.