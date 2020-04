Υγεία - Περιβάλλον

Γιαμαρέλλος στον ΑΝΤ1: τι σημαίνει η ανακάλυψη του “επικίνδυνου κλειδιού” του κορονοϊού (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Καθ. Παθολογίας Λοιμώξεων του ΕΚΠΑ μιλά για το σπουδαίο επίτευγμα των Ελλήνων επιστημόνων και την αγωγή που ήδη δόθηκε σε ασθενείς στην χώρα μας.