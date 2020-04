Κοινωνία

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1: οι νικητές στην μάχη με τον κορονοϊό “μιλούν” για την περιπέτεια τους (βίντεο)

Εξιτήριο αναμένεται να λάβει η χήρα του ηλικιωμένου από την Δαμασκηνιά Κοζάνης, ασθενής και η ίδια, που ακόμη δεν ξέρει ότι από την επιδημία πέθανε και ο γιος της.