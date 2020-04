Παράξενα

Ο κορονοϊός και το χιούμορ ως… αντίδοτο στην πραγματικότητα (βίντεο)

Άνω-κάτω έχει κάνει την ζωή μας η εξάπλωση της πανδημίας, ωστόσο πολλοί προσπαθούν, με φαντασία να «ξορκίσουν» την νέα «καθημερινότητα»