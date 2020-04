Παράξενα

Κορονοϊός: πόλη του Ιράν γέμισε από “Χάρους” (βίντεο)

Αστυνομικοί έφτασαν στα άκρα προσπαθώντας να «πείσουν» τους πολίτες για τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας.