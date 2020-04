Πολιτική

Διπλωματικές πηγές: επεισόδιο μεταξύ Δένδια - Τσαβούσογλου στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Η απάντηση του Έλληνα ΥΠΕΞ σε ανυπόστατες κατηγορίες κατά της χώρας μας και η αντίδραση του Τούρκου ομολόγου του.

Ένταση σημειώθηκε κατά την Υπουργική Σύνοδο του ΝΑΤΟ την Πέμπτη, καθώς ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ορισμένες από τις ανυπόστατες κατηγορίες κατά της χώρας μας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, "ο Νίκος Δένδιας ζήτησε και έλαβε άμεσα το λόγο ενημερώνοντας του Συμμάχους ότι, μεταξύ άλλων, η Ελλάδα δέχθηκε μια χωρίς προηγούμενο ενορχηστρωμένη επίθεση στα σύνορά της με παράλληλη εκστρατεία παραπληροφόρησης. Μεθοδεύσεις που καταστρατηγούν με τον πλέον προφανή τρόπο τις αξίες της Συμμαχίας. Όλοι οι σύμμαχοι δικαιούνται να ζητούν την αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ, προσέθεσε, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι οι ίδιοι θα τιμούν τις δεσμεύσεις τους".

Όπως ανέφεραν οι διπλωματικές πηγές, τότε, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ. Τσαβούσογλου σηκώθηκε από τη θέση του χωρίς να περιμένει το κλείσιμο της συζήτησης από τον ΓΓ του ΝΑΤΟ J. Stoltenberg. Ζήτησε μάλιστα να προβεί στη δευτερολογία του ως τελευταίος ομιλητής, αλλά η Γραμματεία του ΝΑΤΟ του ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπεται από τη διαδικασία."

Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα συμμετάσχει αύριο, ?Παρασκευή 3 Απριλίου?, από την Αθήνα, σε άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.??

Οι συνομιλίες των Υπουργών Εξωτερικών θα εστιάσουν στις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του ιού Covid-19, με έμφαση τη συνεργασία της Ένωσης με τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Θα συζητηθεί, επίσης, ο στενότερος συντονισμός για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων πολιτών και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και της διασποράς ψευδών ειδήσεων, σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.