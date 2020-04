Αθλητικά

Προπονήσεις κατ΄ οίκον και με τον καλύτερο… βοηθό για τον Μέσι (βίντεο)

Στο σπίτι προπονούνται οι παίκτες στην «εποχή του κορονοϊού», προσπαθώντας να μείνουν σε φόρμα.