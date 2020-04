Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πάνω από 1000000 τα κρούσματα σε όλο τον κόσμο

Η πανδημία εξαπλώνεται στις ΗΠΑ και ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με τον ιό συνεχίζει να καλπάζει στην Ιταλία και την Ισπανία.

Τα κρούσματα του νέου κορονοϊού σε όλο τον κόσμο ξεπέρασαν το 1.000.000, καθώς η πανδημία εξαπλώνεται στις ΗΠΑ και ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με τον ιό συνεχίζει να καλπάζει στην Ιταλία και την Ισπανία, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.



Ο ιός έχει σκοτώσει παγκοσμίως 51.000 ανθρώπους, με τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων να καταγράφεται στην Ιταλία, μετά στην Ισπανία και έπειτα στις ΗΠΑ.



Τα πρώτα 100.000 κρούσματα αναφέρθηκαν σε περίπου 55 μέρες και τα πρώτα 500.000 σε 76 μέρες. Τα κρούσματα διπλασιάστηκαν σε 1.000.000 μέσα στις τελευταίες οχτώ μέρες.



Τα συνολικά κρούσματα που καταγράφηκαν μέχρι σήμερα αυξήθηκαν κατά 10% σε σύγκριση με μια μέρα πριν, η πρώτη φορά που το ποσοστό αυτό έφτασε σε διψήφιο αριθμό, μετά την εξάπλωση του ιού εκτός Κίνας.



Υπάρχουν 117 χώρες και εδάφη που έχουν καταγράψει πάνω από 100 κρούσματα, 50 με πάνω από 1.000 κρούσματα και επτά με πάνω από 50.000, κυρίως στην Ευρώπη.



Το παγκόσμιο ποσοστό θνησιμότητας ξεπερνά τώρα το 5% των καταγεγραμμένων μολύνσεων, με χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και η Ισπανία να καταγράφουν μια ραγδαία άνοδο σε θανάτους τις τελευταίες μέρες.



Πάνω από το 22% των συνολικών κρουσμάτων έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ, ενώ η Ιταλία και η Ισπανία έχουν η κάθε μία καταγράψει το 11% των παγκοσμίων κρουσμάτων. Η Κίνα, όπου πρωτοεμφανίστηκε ο ιός τον Δεκέμβριο, καταγράφει το 8% των παγκόσμιων κρουσμάτων, καθώς το επίκεντρο της πανδημίας μεταφέρθηκε στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.



Η Ευρώπη συνολικά μετρά πάνω από τα μισά κρούσματα και πάνω από το 70% των θανάτων που συνδέονται με τον ιό, καθώς χώρες στην νότια Ευρώπη με μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας έχουν πληγεί ιδιαιτέρως.