Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σήμερα Παρασκευή 3 Απριλίου και μπαίνουμε σε ένα Παρασκευο-Σαββατοκύριακο με σημαντικές και ενδιαφέρουσες απόψεις.

Σημαντικότερη όλων είναι η σύνοδος που πραγματοποιούν την Κυριακή ο Δίας με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω. Για να καταλάβετε τι μπορεί να την κάνει σημαντική αρκεί να σας πω ότι μιλάμε για μια συνάντηση που συμβαίνει κάθε περίπου 13 χρόνια, ενώ για παράδειγμα Ήλιος και Σελήνη συναντιούνται κάθε 28 περίπου ημέρες, οπότε και έχουμε δηλαδή τη Νέα Σελήνη. Αναλυτικότερα θα μιλήσουμε την αύριο και την Κυριακή. Για την ώρα να δούμε τι θα περιμένουμε με τη σύνοδο του Ερμή με τον Ποσειδώνα σήμερα στους Ιχθύς, η οποία μας γεμίζει με έμπνευση και δημιουργικότητα που μπορούμε αν τα αξιοποιήσουμε σωστά να βελτιώσουμε πολλά πράγματα στην καθημερινότητα μας. Μπορούμε να αφεθούμε στη φαντασία μας και να ονειρευτούμε άφοβα. Απλά αν μιλάμε για στόχους που σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί, γιατί αδυνατούμε να αξιολογήσουμε τα πιθανά εμπόδια και ίσως στερούμαστε κάθε ίχνους ρεαλισμού.

ΚΡΙΟΣ: Τι κι αν ως τώρα έκανες ότι ήταν δυνατό για να διατηρήσεις καταστάσεις, όχι επειδή το ήθελες ή επειδή άξιζαν να διατηρηθούν, αλλά γιατί έτσι μπορεί να ένιωθες ασφάλεια, αποδοχή, αναγνώριση… Νιώθεις όντως ασφαλής; Εσύ αποδέχεσαι τον εαυτό σου; Σε αναγνωρίζεις; Ενδιαφέρεσαι πραγματικά για τον εαυτό σου ή απλά προσπαθείς να προστατεύσεις μια εικόνα που χτίζεις χρόνια τώρα; Είναι η στιγμή που καλείσαι να καταλάβεις εσύ ο ίδιος τι κρύβεις πίσω από αυτή τη μάσκα κι αν άλλο είναι κι άλλο φαίνεται είναι καλό να το ξέρεις τουλάχιστον…

ΤΑΥΡΟΣ: Μπορεί οι φιλοσοφίες να μη σου αρέσουν και πολύ, όμως εδώ που έχουμε φτάσει καταλαβαίνεις πως δεν μπορείς να κλείνεις τα μάτια και να λειτουργείς σαν ένα ρομπότ που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο και κάνει αδιάκοπα αυτό που είναι προγραμματισμένο να κάνει, γιατί οι μπαταρίες κάποια στιγμή τελειώνουν και τότε… Τότε είναι η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι χρειάζεσαι τη φιλοσοφία, για να βρεις νέο νόημα για να ζεις! Όχι, δε θα καταστραφεί ο κόσμος και δε θα τελειώσει η ζωή. Θα αλλάξουν όμως πολλά απ’ όσα ήξερες και μαζί καλείσαι κι εσύ να αναθεωρήσει κάποια πράγματα…

ΔΙΔΥΜΟΙ: Πέραν των όσων συμβαίνουν σε παγκόσμια κλίμακα, εσύ καλείσαι να έρθεις αντιμέτωπος με τους δικούς σου προσωπικούς δαίμονες. Μπορεί ως τώρα να απέφευγες να τους δεις στα μάτια και να γύριζες την πλάτη κάθε φορά που έκαναν την εμφάνιση τους, είτε επειδή δεν άντεχες, είτε επειδή σε βοηθούσε και ο ρυθμός της ζωής σου να μπορείς να αντιμετωπίζεις επιδερμικά κάποια πράγματα. Τώρα όμως και χρόνο έχεις για να σκεφτείς και τη δυνατότητα να αναγνωρίσεις κάποια λάθη σου, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσεις να τα αφήσεις πίσω και να φτιάξεις ένα μέλλον πολύ καλύτερο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Όταν βρίσκεσαι στο μάτι του κυκλώνα είναι τουλάχιστον μάταιο να προσπαθήσεις να αντισταθείς στην ορμή των γεγονότων και να πιστέψεις πως όταν θα βγεις από αυτό θα είναι σαν να έχεις ξυπνήσει από ένα κακό όνειρο και όλα θα είναι τα ίδια. Εδώ ένα αεράκι φυσάει και μία αλλαγή στο μαλλί στη φέρνει. Αυτή την περίοδο στο μάτι του κυκλώνα έχουν μπει οι σχέσεις σου και τα μοντέλα που έχεις επιλέξει να εφαρμόζεις σε αυτές. Ή αλλάζεις λοιπόν κάποια πράγματα οικειοθελώς (κυρίως στον τρόπο που τις αντιμετωπίζεις) ή θα στα αλλάξει ο Πλούτωνας. Και έχει ένα χέρι ο άτιμος…

ΛΕΩΝ: Το να σου πω ότι η καθημερινότητα σου θα αλλάξει δραστικά το επόμενο διάστημα ξέρω ότι είναι σαν να κλέβω εκκλησία, γιατί πλέον δε μιλάμε για αστρολογικές προβλέψεις, αλλά για γεγονότα που τα ζεις κι εσύ ο ίδιος. Το θέμα είναι ότι έχεις μια μοναδική ευκαιρία σε αυτή την “ανακαίνιση” να βάλεις το δικό σου προσωπικό γούστο και έστω και αναγκαστικά να κάνεις πράγματα που θα σε ωφελήσουν στο μέλλον. Είναι σαν να χτυπάει ένα καμπανάκι που σε καλεί να προσέξεις περισσότερο των εαυτό σου και το πως διαχειρίζεσαι το χρόνο σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ:Πολλές φορές πρέπει να βρεθούμε κάτω από τις πιο δύσκολες και πιεστικές συνθήκες για να καταφέρουμε να ξυπνήσουμε και να θυμηθούμε ότι δεν είμαστε μηχανές που ξεφορτίζουν, τις βάζεις στην πρίζα και ξαναφορτίζουν, αλλά άνθρωποι που πέραν από τη μηχανική ενέργεια για να λειτουργεί το σώμα μας και να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας χρειαζόμαστε και μια άλλη ενέργεια, το συναίσθημα, για να λειτουργεί η ψυχή μας. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ασχοληθείς με τη δεύτερη…

ΖΥΓΟΣ: Όλοι μας λίγο-πολύ αφήνουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με το παρελθόν και κάπου είναι λογικό και δικαιολογημένο. Απλά έρχεται μια στιγμή που ο “εισπράκτορας” σου χτυπάει την πόρτα και απαιτεί να πληρωθεί επί τόπου. Τότε είναι που καλείσαι να βγάλεις στο σφυρί πράγματα με τα οποία μπορεί να είσαι συναισθηματικά συνδεδεμένος και νόμιζες ότι αποτελούσαν προέκταση του εαυτού σου. Κάπως έτσι έχουν αυτές οι μέρες… Και μπορεί λίγο να πονάνε, άλλα δε φαντάζεσαι τι ανακούφιση θα νιώσεις στη συνέχεια, όταν καταλάβεις ότι θα έχει φύγει ένα μεγάλο βάρος από πάνω σου, που ο μόνος λόγος που δεν το πέταγες από μόνος σου τόσο καιρό είναι επειδή νόμιζες ότι δεν είχες την επιλογή.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Σου έχει τύχει να σου καταλογίζουν πράγματα ή να θεωρούν ότι έχεις μια διαφορετική άποψη από αυτή που έχεις στην πραγματικότητα και να μη σου δίνουν την ευκαιρία να τους αποδείξεις ότι κάνουν λάθος; Έτσι είμαστε οι άνθρωποι… Θεωρούμε πράγματα για τους άλλους, τα οποία μάλιστα τα παίρνουμε δεδομένα και δεν τους δίνουμε την ευκαιρία να μας αποδείξουν ότι κάνουμε λάθος, γιατί εμείς πρώτοι έχουμε ενοχοποιήσει την αλήθεια. Αυτές τις μέρες βρες το θάρρος να υποστηρίξεις την αλήθεια σου και να μιλήσεις ανοιχτά για πράγματα που σε φοβίζουν.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Αυτό που δεν σε αφήνει πολλές φορές να ηρεμήσεις είναι η τάση σου να συγκρίνεσαι με τους άλλους και να τους ανταγωνίζεσαι. Τώρα που βλέπεις όλα να παγώνουν και την αξία όσων έχουμε αποκτήσει ή καταφέρει καθένας από εμάς να είναι υπό αμφισβήτηση μπορείς να καταλάβεις ότι επέλεγες να εστιάζεις στις διαφορές μας και πως έχεις σπαταλήσει πολύ απ’ τον χρόνο σου χωρίς ουσία. Είναι λοιπόν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναθεωρήσεις τι έχει αξία για σένα, χωρίς να σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν την ίδια αξία και για τον υπόλοιπο κόσμο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Στη ζωή κάθε τι έχει ένα κόστος και ένα όφελος, κάτι πρέπει να δώσεις για να πάρεις κάτι άλλο. Στην προκειμένη φάση το τίμημα μάλλον είναι αρκετά προσωπικό. Ίσως πρέπει να αλλάξεις εσύ ο ίδιος, ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τα πράγματα, ο τρόπος που σχετίζεσαι με τους άλλους ή ακόμα και οι ίδιες οι σχέσεις. Σε κάθε περίπτωση να είσαι σίγουρος πώς ότι γίνεται, γίνεται για καλό, δε γίνεται για να σε σκοτώσει, αλλά για να σε θεραπεύσει. Και μια επέμβαση μπορεί να πονάει, αλλά όταν αναρρώσεις βγαίνεις πιο δυνατός απ’ ότι πριν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Είναι κάποιες φορές που το παρελθόν ξαναζωντανεύει, που σφάλματα και παραλείψεις σου φωνάζουν να τα ξαναδείς και κάποιες φορές απαιτούν να πληρώσεις και το ανάλογο τίμημα. Σίγουρα δεν είναι καθόλου ευχάριστη η στιγμή που πληρώνεις, όμως τη στιγμή που γυρίζεις την πλάτη σου στο ταμείο και ξέρεις πως κατάφερες να κλείσεις τους λογαριασμούς σου αυτό το αίσθημα ανακούφισης που νιώθεις δεν περιγράφεται. Το κοντέρ μηδενίζει και έχεις τη δυνατότητα να χτίσεις σε καθαρό έδαφος.

ΙΧΘΥΣ: Αναπροσαρμογή στόχων! Πόσες φορές στο έχω πει τα τελευταία χρόνια; Αυτή τη φορά νομίζω με καταλαβαίνεις περισσότερο από κάθε άλλη, αφού συμβαίνουν μοιραία γεγονότα και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και σε πιο προσωπικό, που σε αναγκάζουν να το...πάρεις αλλιώς. Έχοντας πάρει το μάθημα σου το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να τολμήσεις να ξεφύγεις από τα πλαίσια στα οποία κινούσουν μέχρι τώρα και να ασχοληθείς με πράγματα που σου ταιριάζουν καλύτερα και σε εκφράζουν περισσότερο.