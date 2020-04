Κοινωνία

Στο λιμάνι του Πειραιά το πλοίο με τα 119 κρούσματα κορονοϊού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το πλοίο θα μετατραπεί σε άτυπο νοσοκομείο για την περίθαλψη των 119 ασθενών. Σταδιακή αποχώρηση των υπόλοιπων επιβατών.

Στον προβλήτα «Θεμιστοκλής» έχει δέσει από το βράδυ της Πέμπτης το «Ελ.Βενιζέλος», μετά από πολυήμερη περιπέτεια αρόδου στο λιμάνι του Πειραιά.

Το πλοίο, μέσα στο οποίο βρίσκονται δεκάδες διαπιστωμένα κρούσματα του κορονοϊού, είναι δεμένο στην πύλη Ε-12, εκεί όπου δένουν τα κρουαζιερόπλοια και στην οποία δεν έχει «επαφή» με τους άλλους χώρους ή πλοία του λιμένα.

Μέχρι το πρωί του Σαββάτου, οι 259 επιβαίνοντες που βγήκαν αρνητικοί στον ιό, θα μεταφερθούν σε ξενοδοχεία της Αθήνας.

Οι 119 επιβαίνοντες που έχουν επιβεβαιωθεί ως κρούσματα και είναι ασθενείς, θα παραμείνουν σε καραντίνα, πάνω στο πλοίο, επί 14 ημέρες, μαζί με κλιμάκιο του ΕΟΔΥ. Στην πλειονότητά τους οι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί.

Έξω από το πλοίο, στην ακτή Θεμιστοκλέους, θα στηθεί τέντα όπου οι άνθρωποι του ΕΟΔΥ θα μπορούν να φορέσουν τις ειδικές στολές, ώστε να μπουν στο καράβι προς περίθαλψη των επιβαινόντων.

Από το σύνολο των επιβαινόντων στο καράβι, οι 36 είναι Έλληνες και οι περισσότεροι μεταξύ των διαφόρων εθνικοτήτων των επιβαινόντων, είναι Τούρκοι.

Το πλοίο είχε μισθωθεί από τουρκική εταιρεία.