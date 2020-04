Αθλητικά

Τσιτσιπάς για κορονοϊό: o χρόνος φαίνεται να περνάει αρκετά αργά

Όλα φαίνονται σαν ένα μεγάλο διάλειμμα και δεν γνωρίζουμε πραγματικά πόσο καιρό θα διαρκέσει, είπε ο Σττέφανος Τσιτσιπάς μιλώντας στην ιστοσελίδα της International Tennis Federation.

Την Τετάρτη ATP και WTA επέκτειναν την αναστολή των τουρνουά τουλάχιστον μέχρι τις 13 Ιουλίου.

«Φυσικά, αυτό έχει αντίκτυπο. Όλα φαίνονται σαν ένα μεγάλο διάλειμμα και δεν γνωρίζουμε πραγματικά πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η διακοπή», είπε ο Σττέφανος Τσιτσιπάς μιλώντας στην ιστοσελίδα της International Tennis Federation (ITF).

«Μου αρέσει να αγωνίζομαι. Ανυπομονώ να επιστρέψω στο γήπεδο επειδή ο ανταγωνισμός με κρατά ζωντανό κάθε μέρα. Ανυπομονώ πραγματικά για το επόμενο μου τουρνουά. Ελπίζω ότι όλο αυτό το θέμα θα διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο. Προσπαθώ να παραμείνω σε φόρμα, ο χρόνος φαίνεται να...περνάει αρκετά αργά! Σίγουρα προσπαθώ να μείνω σε καλή κατάσταση, προσπαθώ να τρέξω και να κρατήσω το σώμα μου σε φόρμα. Αυτό είναι κάτι που είναι πραγματικά δύσκολο τώρα. Δεν θέλεις να πάρεις βάρος, δεν θέλεις να χάσεις μυς και ευελιξία. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να διατηρήσεις την καλή ου εμφάνιση, πρέπει πάντα να βρείτε λύσεις και τρόπους για να διατηρήσεις το σώμα σου και να είσαι διανοητικά και ψυχικά καλά».