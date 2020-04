Πολιτική

Γεραπετρίτης στον ΑΝΤ1: Επέκταση των μέτρων στήριξης σε εκείνους που έμειναν εκτός

Ο διαφορετικός εορτασμός του φετινού Πάσχα, τα σκληρότερα μέτρα που εξετάζονται, οι επαναπατρισμοί και τα κρούσματα κορονοϊού στη Ριτσώνα.

Υπάρχουν «καλά νέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση», αφού ικανοποιήθηκε το αίτημα του Πρωθυπουργού για αποδέσμευση πόρων αντιμετώπισης της κρίσης, δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υπουργός Επικρατείας, ενώ ερωτηθείς αν θα επεκταθούν τα μέτρα στήριξης επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξει «επέκταση και σε εκείνους που έχουν μείνει εκτός μέτρων στήριξης».

«Υπάρχει πάντοτε και ο φούρνος, ας το δοκιμάσουμε αυτό το Πάσχα», σχολίασε ο για το διαφορετικό εορτασμό του φετινού Πάσχα, που μας επιβάλλουν οι έκτακτες συνθήκες.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε όχι μόνο την ικανοποίησή του, αλλά και την «υπηρηφάνεια για την αυτοσυγκράτηση που επέδειξαν οι Έλληνες, θυσιάζοντας ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς τους ,για τη μεγαλύτερη εικόνα και το μέλλον».

Ερωτηθείς σχετικά με σκληρότερα μέτρα που αναμένεται να ληφθούν για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, απάντησε πως η κυβέρνηση εξετάζει δύο φορές καθημερινά τα επιδημιολογικά δεδομένα από την Ελλάδα και τον κόσμο, παράλληλα με ένα «μενού προτάσεων μέτρων» και βάσει του συνδυασμού «απελευθερώνουμε πρωτόκολλα περιορισμού».

Ειδικότερα για το χρονικό περιορισμό στις εξόδους, τον αριθμό των καθημερινών εξόδων και την περαιτέρω αυστηροποίηση των εξόδων από τη χώρα, αλλά και τις αφίξεις, είπε πως «δεν υπάρχει κάτι άμεσο στον οριζόντια» και εξέφρασε την ελπίδα «να μη χρειαστεί» και να ληφθούν σκληρότερα μέτρα.

Εξήγησε ότι αυτήν τη στιγμή το πρόβλημα εστιάζεται σε Αττική και Καστοριά, τονίζοντας ότι «χρέος όλων μας να προστατέψουμε τις περιοχές που δεν έχουν πρόβλημα», εννοώντας και άσκοπες μετακινήσεις προς την επαρχία το Πάσχα.

«Υπάρχει ανησυχία για τους Έλληνες του εξωτερικού», ανέφερε σχετικά με τους Έλληνες που θέλουν να γυρίσουν στη χώρα μας, τόνισε όμως ότι «είναι πιο ασφαλές για τους ίδιους να παραμείνουν σε ένα σημείο και από την άλλη μαζική προσέλευση στην Ελλάδα αποδεικνύεται ότι υπάρχει κίνδυνος διασποράς».

«Με πόνο και οδύνη θα διατηρήσουμε συγκρατημένο επαναπατρισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όσο αφορά στο μεταναστευτικό – προσφυγικό πληθυσμό και την επιδημία, είπε πως «δεν υπάρχει πραγματικός συγχρωτισμός νέων αφίξεων με ήδη διαμένοντες εδώ» και έκανε γνωστό ότι τοπικά κλιμάκια επαγγελματιών υγείας έχουν εγκατασταθεί στα κατά τόπους Κέντρα Καταγραφής και Φιλοξενίας, ώστε να μη χρειάζεται να βγαίνουν έξω οι διαμένοντες και παραδέχθηκε ότι, «όπου υπάρχει μεγάλος πληθυσμός, υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος».

Μιλώντας όμως ειδικά για την περιοχή της Ριτσώνας, όπου εντοπίστηκαν 23 κρούσματα στον εκεί καταυλισμό, είπε πως «εξαντλούμε κάθε περιθώριο» εξέτασης των κατοίκων με τους οποίους είχαν έρθει σε επαφή οι ασθενείς.