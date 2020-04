Υγεία - Περιβάλλον

Γώγος στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: διανύουμε έναν “Μαραθώνιο” (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σημείωσε ότι επικρατεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία. “Έχουμε όμως τα μάτια μας ανοιχτά” πρόσθεσε ο καθηγητής.

“Μαραθώνιο” χαρακτήρισε τη μάχη κατά του κορονοϊού στη χώρα μας ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και Παθολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Χ. Γώγος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” τόνισε χαρακτηριστικά ότι διανύουμε έναν “Μαραθώνιο με πολλά κατοστάρια, όπως με τους προσκυνητές από τους Αγίους Τόπους ή το πλοίο Ελευθέριος Βενιζέλος”.

Σημείωσε πάντως ότι επικρατεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία. “Έχουμε όμως τα μάτια μας ανοιχτά” πρόσθεσε ο καθηγητής και πρόσθεσε: “σημασία έχει να έχουμε το σθένος και την αντοχή να συνεχίσουμε τον «Μαραθώνιο»”.

“Για τη φάση της αποκλιμάκωσης θα παίξουν πολλά πράγματα ρόλο. Ρόλο θα παίξουν και τα ειδικά τεστ για να δούμε στον γενικό πληθυσμό τι αντισώματα υπάρχουν. Τα τεστ είναι πάντα κρίσιμα, αλλά ακόμα κανένα από τα νέα τεστ δεν είναι πιστοποιημένο” τόνισε ο κ. Γώγος και πρόσθεσε ότι ομάδα εμπειρογνωμόνων εξετάζει την πιστότητα των τεστ αυτών.