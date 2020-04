Οικονομία

Κορονοϊός: μεγάλη δωρεά από τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ στο ΕΣΥ

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσφέρει 60 προϊόντα νοσοκομειακού εξοπλισμού, 30 monitors σύγχρονης γενιάς και 30 ειδικής τεχνολογίας φορεία.

Στην πρωτόγνωρη και σκληρή περίοδο που βιώνει η χώρα μας, η συμβολή όλων είναι όχι μόνο επιτακτική αλλά και επιβεβλημένη. Ο Όμιλος ANTENNA δίνει το παρόν σε αυτή την εθνική προσπάθεια και παρά τις μεγάλες δυσκολίες στην εξεύρεση του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας, εξασφάλισε, σε πρώτη φάση και χωρίς να επιβαρύνει τις αρμόδιες υπηρεσίες, έναν σημαντικό αριθμό αναγκαίων προμηθειών.

Ο Όμιλος ANTENNA θα παραδώσει άμεσα στο υπουργείο Υγείας για να διανεμηθούν σε νοσοκομεία 30 monitors σύγχρονης γενιάς, που είναι απαραίτητα για την ιατρική παρακολούθηση των ασθενών. Επίσης, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ είναι δίπλα στην προσπάθεια των ηρώων με τις λευκές και πράσινες μπλούζες: των ιατρών, των νοσηλευτών, αλλά και του συνολικού προσωπικού των νοσοκομείων μας. Έτσι, θα παραδώσει στο υπουργείο Υγείας 30 ειδικής τεχνολογίας φορεία. Λόγω της κατασκευής τους και των συγκεκριμένων μέτρων προστασίας που έχουν, θωρακίζουν το νοσηλευτικό προσωπικό από τη μετάδοση της ασθένειας κατά τη διακομιδή ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον ιό.

Με υπευθυνότητα απέναντι στους εργαζομένους του, ο Όμιλος ANTENNA ακολούθησε τις οδηγίες των ειδικών, λαμβάνοντας έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλειά τους. Επίσης, θεωρώντας ως ύψιστη υποχρέωσή του να διαθέσει τη δύναμή του ως Μέσο στην υπηρεσία των πολιτών, κινήθηκε με πυξίδα την αυξημένη ανάγκη για πληροφόρηση και τροποποίησε άμεσα το πρόγραμμά του. Το δημοσιογραφικό και τεχνικό του δυναμικό ήταν, από την πρώτη στιγμή, στις επάλξεις της ενημέρωσης, καταγράφοντας την επικαιρότητα με αξιοπιστία, αμεσότητα και ψυχραιμία.

Ο Όμιλος ANTENNA, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, θα ανταποκρίνεται με όλες του τις δυνάμεις στις ανάγκες της νέας πραγματικότητας, προβαίνοντας σε σημαντικές ενέργειες.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ANTENNA, Θοδωρής Κυριακού, δήλωσε ότι: «σε αυτή τη δύσκολη και πρωτοφανή συγκυρία, όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε και να συμβάλλουμε στην αντιμετώπισή της».