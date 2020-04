Κοινωνία

Έρχεται “διπρόσωπο” κύμα κακοκαιρίας

Η μισή χώρα με έντονα φαινόμενα, η άλλη μισή με ζέστη. Πότε έρχεται ο..διχασμένος καιρός.

Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο σήμερα βρίσκεται στον Κόλπο της Σύρτης στη Λιβύη, βαθμιαία θα κινηθεί ανατολικά και θα προκαλέσει τις επόμενες ημέρες ένα νέο κύμα κακοκαιρίας στην Ελλάδα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι τα δύο διαφορετικά πρόσωπα, με τα οποία θα εμφανιστεί, το ένα στα νότια και το άλλο στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρα μας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Σήμερα, αναμένονται τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά τμήματα, που βαθμιαία θα επεκταθούν βορειοανατολικά και τις βραδινές ώρες θα ενταθούν. Τα σημαντικότερα φαινόμενα αναμένονται αύριο, Σάββατο 4 Απριλίου, με τις βροχές και τις τοπικές καταιγίδες να είναι έντονες στα κεντρικά τμήματα. Την Κυριακή, 5 Απριλίου, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με τοπικά έντονα φαινόμενα στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, που βαθμιαία θα περιοριστούν στα κεντρικά και νότια.

Παράλληλα, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία το Σάββατο θα ευνοήσει την κίνηση θερμών αέριων μαζών από την Αφρική, με αποτέλεσμα τη σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας στα νότια τμήματα της χώρας μας. Σε συνδυασμό με τους ισχυρούς νοτιάδες (καταβατικούς ανέμους) στη βόρεια Κρήτη, η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει τοπικά τους 25-26 βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, σχετικά ψυχρές αέριες μάζες θα κρατήσουν τη θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, ενώ θα προκαλέσουν πυκνές χιονοπτώσεις στα κεντρικά ορεινά ηπειρωτικά.

Θυελλώδεις θα πνέουν οι άνεμοι στο Αιγαίο από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου έως και την Κυριακή, με την έντασή τους να φτάνει τα οκτώ έως εννέα μποφόρ και τοπικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο την Κυριακή τα δέκα μποφόρ, ενώ αυξημένη θα είναι η συγκέντρωση σκόνης στα νότια τμήματα, κυρίως το Σάββατο.