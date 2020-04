Οικονομία

Κορονοϊός: Ειδικός λογαριασμός για δωρεές στην Τράπεζα της Ελλάδος

Προς αποπληρωμή των έκτακτων δαπανών άνοιξε ο ειδικός λογαριασμός με εντολή του υπουργείου Οικονομικών.

Κατόπιν εντολής του υπουργείου Οικονομικών, ανοίχθηκε χθες στην Τράπεζα της Ελλάδος, ειδικός λογαριασμός, στον οποίο μπορούν να κατατίθενται δωρεές προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (COVID-19). Ο κωδικός ΙΒΑΝ του ειδικού λογαριασμού είναι: GR 8901000230000002341216317.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει σχετικά με το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού ότι "στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, και στη χώρα μας, εξαιτίας της πανδημίας, το Κράτος έχει επιστρατεύσει από την πρώτη στιγμή, ως όφειλε, όλα τα διαθέσιμα μέσα και πόρους για την υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη στήριξη της οικονομίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Το ίδιο θα συνεχίσει να πράττει, όπως είναι αυτονόητο, και το επόμενο διάστημα, αξιοποιώντας επιπλέον κάθε απόφαση που θα ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς την κατεύθυνση αυτή. Στην κρίσιμη μάχη για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεών της δεν περισσεύει, όμως, κανείς. Η πρωτόγνωρη αυτή δοκιμασία επιβάλλει υπευθυνότητα, ενότητα και αλληλεγγύη. Η έμπρακτη αλληλεγγύη πολιτών και επιχειρήσεων, στον βαθμό που ο καθένας και η καθεμία μπορούν να προσφέρουν, είναι πολύτιμη. Οι πόροι που θα κατατεθούν, θα διατεθούν σε στοχευμένες δράσεις άσκησης κοινωνικής πολιτικής, οι οποίες και δημόσια θα ανακοινώνονται".