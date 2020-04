Πολιτική

Δένδιας: η Τουρκία εξετέθη στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης

Τι συνέβη με τον Τσαβούσογλου στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. “Εργαλειοποιήθηκε ο ανθρώπινος πόνος” ανάφερε ο υπουργός Εξωτερικών.

Την ανάγκη συνέχισης και ενίσχυσης της επιχείρησης του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζήτησε χθες στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπως επεσήμανε ο ίδιος σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της ΕΡΤ1. Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι πρέπει να αντιληφθεί ότι η αλληλεγγύη μεταξύ συμμάχων δεν είναι κατ' επιλογήν, αλλά συνολική.

«Υπάρχει μια πολύ βασική παρανόηση από την πλευρά της Τουρκίας», σημείωσε ο κ. Δένδιας και εξήγησε: «Όλοι βοηθάμε όλους σε όλα τα θέματα που καλύπτει η ευρύτερη ατζέντα της συμμαχίας. Δε μπορεί ενώ κράτος μέλος να ζητά τη βοήθεια όλων των υπολοίπων μελών για θέμα που τον αφορά, από την άλλη το ίδιο κράτος μέλος της συμμαχίας να στρέφεται με τρόπο ελάχιστα φιλικό, για να μην πω άλλη πολύ πιο ακριβή έκφραση, κατά άλλου κράτους-μέλους της συμμαχίας, αλλά και κατά μιας ένωσης κρατών της ΕΕ, στην οποία ανήκουν πάρα πολλά κράτη-μέλη της συμμαχίας». Σε αυτό, όπως τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, ο Τούρκος ομόλογός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου θεώρησε ότι έπρεπε να απαντήσει, αναγκάζοντας και τον Έλληνα υπουργό με τη σειρά του να αναφερθεί στο τι έγινε πρόσφατα στον Έβρο και τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου «με τη χρήση των μεταναστευτικών ροών ως πολιορκητικού κριού εναντίον των συνόρων της Ελλάδος και της Ευρώπης, την εργαλειοποίηση δηλαδή του ανθρώπινου πόνου».

Σε σχετικά με σημερινά τουρκικά δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι πολλές χώρες στάθηκαν στο πλευρό της Τουρκίας, ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι «η τουρκική πλευρά θέλει να βλέπει τα πράγματα με έναν τρόπο που την εξυπηρετεί και κυρίως να τα αναμεταδίδει με έναν τρόπο που την εξυπηρετεί» και συμπλήρωσε: «Στο ζήτημα του μεταναστευτικού υπάρχει μια ευρύτατη κατανόηση για τις ελληνικές απόψεις. Η Τουρκία είναι φανερό ότι σ' αυτό το θέμα εξετέθη στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε κανέναν ότι αυτές οι ροές ενορχηστρώθηκαν απολύτως και ενισχύθηκαν από την τουρκική πλευρά. Εργαλειοποιήθηκε ο ανθρώπινος πόνος, αυτή είναι η αλήθεια και αυτό δεν είναι αποδεκτό στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Ελπίζω, η τουρκική πλευρά να το δει καθαρά αυτό».

τόνισε πως η επιχείρηση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο «είναι μια χρήσιμη επιχείρηση, ακόμα και μόνο σε επίπεδο παρατήρησης να υπάρχει το ΝΑΤΟ και να καταγράφεται με σαφήνεια τι συμβαίνει και πως συμβαίνει αυτό και ποιος θα μπορούσε να είναι ο υπεύθυνος γι' αυτό, είναι για την Ελλάδα εξαιρετικά σημαντικό» και υπογράμμισε πως κύριο θέμα της συζήτησης του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ ήταν πώς οι δομές της συμμαχίας μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τα εθνικά συστήματα υγείας και τις αρχές πολιτικής προστασίας των χωρών της συμμαχίας, ώστε να εξυπηρετήσουν την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης του κορονοϊού. «Τελικά όλος αυτός ο τεράστιος μηχανισμός του ΝΑΤΟ πρέπει να φανεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλές αναγκαιότητες. Όχι μόνο για τα συνηθισμένα που κανείς μπορεί να σκεφτεί για μια αμυντική συμμαχία, αλλά και για να βοηθήσει στην καθημερινότητα των πολιτών της συμμαχίας» επισήμανε.

Συζητήθηκε ακόμη, όπως ανέφερε, το πώς ο ιδιαίτερα εξελιγμένος μηχανισμός του ΝΑΤΟ για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων μπορεί να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα και να συμβάλει στη μείωση της παραπληροφόρησης στα θέματα του κορονοϊού. Τέλος, όσον αφορά τους Έλληνες που έχουν ξεμείνει σε διάφορα κράτη και και επιθυμούν να επιστέψουν στην Ελλάδα, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι το συνολικό συντονισμό του επαναπατρισμού τον έχει η πολιτική προστασία, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών βοηθάει υπό τις εντολές της. Όπως ενημέρωσε, ο ίδιος έστειλε τις προηγούμενες ημέρες ειδικό απεσταλμένο στο Λονδίνο, που υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, για να συντονίσει την προσπάθεια με τις αγγλικές Αρχές. «Πρέπει να φέρουμε τους συμπατριώτες μας πίσω με ένα τρόπο που να είναι ασφαλής και γι αυτούς και για τις οικογένειές τους και για την ελληνική κοινωνία», κατέληξε.